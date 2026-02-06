'Война – это прежде всего люди': Сырский рассказал о росте эффективности Сил беспилотных систем и привел цифры

В Вооруженных силах Украины продолжается наращивание и совершенствование Сил беспилотных систем ВСУ как отдельного рода войск. Все поражения целей проходят обязательную верификацию.

Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами. По его словам, в составе штурмовых полков вводятся дополнительные батальоны беспилотных систем.

СБС постепенно усиливаются

Главком подчеркнул, что общее количество дронов растет в штурмовых частях и механизированных бригадах. В каждом линейном батальоне действует рота беспилотных систем, в каждой бригаде – батальон.

"Продолжается модернизация структур Сил территориальной обороны с учетом специфики комплектования. В каждой бригаде ТРО вводятся два батальона беспилотных систем. В частности, в первых четырех бригадах ТРО создано три пехотных батальона и два батальона БпЛА, что существенно повышает их боевые возможности", – говорит он.

Кроме того, как пояснил Сырский, проводится дальнейшее наращивание и совершенствование СБС ВСУ. С момента их создания летом 2025 года, доля их эффективности в огневом поражении и уничтожении противника выросла с 4% до 33%. По сей день дроны составляют примерно 60% от общей доли всего огневого поражения на фронте. Артиллерия – 40%.

Глубина боевых порядков также наращивается, говорит главком. Развитие дронов приводит к тому, что боевые порядки увеличиваются не по фронту, а в глубину. Килзона уже достигает 15-20 километров.

"Конечно это является вызовом для нас, но одновременно стимулирует развивать нашу беспилотную составляющую. В то же время, война – это прежде всего люди. Когда речь идет о технологическом факторе, то иногда забываем о том, что всеми этими средствами управляют люди. Поэтому морально-психологический фактор и забота о наших людях, максимальное обеспечение их безопасности – основной вектор для нас", – отметил Александр Сырский.

Напомним, ранее Александр Сырский объявил, что в Вооруженных силах Украины было создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Его основная задача – противодействие российским ударным дронам.

Как сообщал OBOZ.UA, главком ВСУ заявил, что в украинской армии приоритетом остается сохранение жизни и здоровья воинов. Он держит на личном контроле вопрос медицинского обеспечения в Вооруженных силах Украины, где среди приоритетных вопросов – своевременная эвакуация раненых и оказание качественной медицинской помощи.

