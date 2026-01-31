Украина усовершенствует технологии для эвакуации раненых с поля боя: Сырский назвал ключевые задачи
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в украинской армии приоритетом остается сохранение жизни и здоровья воинов. По его словам, он держит на личном контроле вопросы медицинского обеспечения в Вооруженных силах Украины.
Среди приоритетных вопросов – своевременная эвакуация раненых и предоставление качественной медицинской помощи. Об этом Сырский сообщил в Facebook.
Защита жизни украинских воинов
По информации главнокомандующего ВСУ, работа по своевременной эвакуации раненых и предоставлении качественной медицинской помощи последовательно усиливается. В частности, развиваются возможности и совершенствуются технологии для эвакуации раненых.
Также Сырский отчитался, что продолжается развитие и применение отдельных медицинских батальонов, которые уже доказали свою эффективность и ежедневно оказывают раненым квалифицированную медицинскую помощь.
"Во время совещания заслушал доклады профильных служб родов (видов) войск (сил) о состоянии обеспечения подразделений медицинским имуществом и техникой, а также организации логистики медицинского снабжения", – заявил Сырский.
По словам генерала, в ходе совещания поднимались вопросы оптимизации поставок медицинского имущества в интересах медицинских подразделений в районах выполнения задач по медицинскому обеспечению. Особое внимание уделено вопросу укомплектованности подразделений боевыми медиками.
Сырский подчеркнул, что в условиях современного боя критически важно повышение уровня подготовки личного состава по тактической догоспитальной помощи.
"Каждый должным образом подготовленный военнослужащий должен обладать соответствующими навыками его предоставления, в связи с чем основные усилия будут направлены на улучшение подготовки и обеспечения личного состава. По результатам обсуждения поставлена задача подготовить практические предложения по усилению этого направления", – рассказал Сырский.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сырский заявил, что ВСУ кардинально пересмотрели подходы к ведению войны и поражению целей противника, сделав ставку на технологии и быструю адаптацию. Украинский опыт уже влияет на формирование новых военных доктрин и подходов к безопасности в евроатлантическом пространстве.
