Украина усовершенствует технологии для эвакуации раненых с поля боя: Сырский назвал ключевые задачи

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в украинской армии приоритетом остается сохранение жизни и здоровья воинов. По его словам, он держит на личном контроле вопросы медицинского обеспечения в Вооруженных силах Украины.

Среди приоритетных вопросов – своевременная эвакуация раненых и предоставление качественной медицинской помощи. Об этом Сырский сообщил в Facebook.

Защита жизни украинских воинов

По информации главнокомандующего ВСУ, работа по своевременной эвакуации раненых и предоставлении качественной медицинской помощи последовательно усиливается. В частности, развиваются возможности и совершенствуются технологии для эвакуации раненых.

Также Сырский отчитался, что продолжается развитие и применение отдельных медицинских батальонов, которые уже доказали свою эффективность и ежедневно оказывают раненым квалифицированную медицинскую помощь.

"Во время совещания заслушал доклады профильных служб родов (видов) войск (сил) о состоянии обеспечения подразделений медицинским имуществом и техникой, а также организации логистики медицинского снабжения", – заявил Сырский.

По словам генерала, в ходе совещания поднимались вопросы оптимизации поставок медицинского имущества в интересах медицинских подразделений в районах выполнения задач по медицинскому обеспечению. Особое внимание уделено вопросу укомплектованности подразделений боевыми медиками.

Сырский подчеркнул, что в условиях современного боя критически важно повышение уровня подготовки личного состава по тактической догоспитальной помощи.

"Каждый должным образом подготовленный военнослужащий должен обладать соответствующими навыками его предоставления, в связи с чем основные усилия будут направлены на улучшение подготовки и обеспечения личного состава. По результатам обсуждения поставлена ​​задача подготовить практические предложения по усилению этого направления", – рассказал Сырский.

