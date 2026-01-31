В Генштабе заявили о поражении ЗРК 'Тор-М1' , пунктов управления БПЛА и других военных объектов врага

Силы обороны Украины нанесли серии ударов по военным объектам российского агрессора на временно оккупированных территориях и в глубине РФ. Под поражение попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", пункты управления беспилотниками, склады и скопления живой силы противника.

Операции проводились в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей врага. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора вчера, и в ночь на 31 января, подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины и на территории государства-агрессора", – говорится в сообщении.

Дополняется...