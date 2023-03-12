''Мы находим эти цели и уничтожаем'': в ВСУ оценили вероятность высадки ДРГ в акватории Херсона

В Вооруженных силах Украины оценили вероятность высадки вражеской ДРГ в акватории Херсона. Там заявили, что это невозможно. По всей территории есть наблюдательные посты. Кроме того, само побережье заминировано.

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Об этом заявил начальник пресс-службы тактической группы "Гром", капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук во время телемарафона "Єдині новини". По его словам, об этом даже не может идти речь.

"Вся открытая территория воды контролируется, побережье заминировано, поэтому речи нет о том, что может быть какая-то высадка диверсантов в акватории непосредственно Херсона, это невозможно. И главное – нет смысла, потому что подобные операции производятся исключительно в контексте, в составе большей операции. Равно как и артиллерийская подготовка должна проводиться, но они это используют исключительно для терроризирования и демонстрации военного присутствия", – сказал Плетенчук.

Также он добавил, что ВСУ постоянно топят вражеские катера и уничтожают личный состав ВС РФ.

"Просто иногда мы говорим об этом в эфире, иногда это рутинная работа, которую мы не показываем. Мы находим эти цели и уничтожаем их постоянно в течение последних четырех месяцев", – добавил Плетенчук.

Он признал, что ожидать, что Херсон не будут обстреливать после освобождения, было неправильно. При этом в кругах ВСУ таких ожиданий и не было.

"Даже если бы мы смогли их отогнать с левого берега на расстояние где-то 30 км, они бы просто применяли другие виды вооружения, как это было в Николаеве. Поэтому таких надежд никто не питал", – сказал представитель "Грома".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска снова обстреляли Херсон 11 марта. Обломки вражеских снарядов травмировали не менее двух мирных жителей.

За день до этого войска РФ также обстреляли Херсон из артиллерии. Под вражеским огнем оказался Таврический микрорайон.

В результате прилетов на месте погиб мужчина, ему было 35 лет. Также начался пожар в одной из нежилых построек.