'Мы настроены решительно': Остин пообещал добиваться, чтобы Украина имела контроль над небом

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что партнеры Украины будут продолжать добиваться того, чтобы страна имела контроль над своим небом. Это необходимо для того, чтобы защитить украинский народ от ракетных и дроновых атак России.

Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам 22-й встречи в формате "Рамштайн". Глава Пентагона отметил единство всех участников Контактной группы по вопросам обороны Украины, а также подчеркнул их решительную настроенность противостоять угрозам со стороны РФ.

По его словам, основное внимание на встрече было уделено помощи Украине с дополнительными системами ПВО.

"Мы продолжим добиваться, чтобы Украина имела контроль над своим небом и могла защищать собственных граждан и гражданскую инфраструктуру вдали от линии фронта", – подчеркнул Остин.

Министр обороны Штатов добавил, что Вашингтон проинформировал о новом наступлении российских оккупантов на севере Харьковщины. Он назвал "сложным" нынешний момент для Украины и добавил, что ВСУ ведут тяжелые бои, но войска РФ "платят высокую цену за агрессию Путина".

"Украина борется за свою жизнь, что дает ей огромное стратегическое преимущество справедливого дела. Тем временем Путин пытается вести имперскую агрессивную войну XIX века в мире 2024 года. Это ужасная идея и ужасная стратегия", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Остин сказал, что США неуклонно стоят с Украиной и будут продолжать поддерживать ее военной помощью, чтобы ВСУ получили все, в чем нуждаются в войне с агрессором Россией. В топ-приоритетах поставки вооружения от Соединенных Штатов сейчас есть системы ПВО и снаряды к ним.

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