В приоритете системы ПВО: Остин пообещал, что Украина 'в ближайшее время' получит обещанное вооружение

США неуклонно стоят с Украиной и будут продолжать поддерживать ее военной помощью, чтобы ВСУ получили все, в чем нуждаются в войне с агрессором Россией. В топ-приоритетах поставки вооружения от Соединенных Штатов сейчас есть системы ПВО и снаряды к ним.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в понедельник, 20 мая. Он подчеркнул, что его страна пытается делать все, чтобы Украина получила то, в чем нуждается в это время.

"Все это может укреплять ситуацию на поле боя. Мы предоставляем амуницию для таких систем как HIMARS, укрепляем системы ПВО и тяжелую бронетехнику. Мы предоставляем очередные пакеты помощи после того, как президент США Джо Байден подписал в прошлом году помощь на сумму 51 млрд долларов" – сказал Остин.

Он отметил, что Россия сейчас диспонирует разными ресурсами, такими как "шахеды", дроны и корейские ракеты, терроризируя гражданское население Украины.

"Поэтому сейчас в топ-приоритетах на нашей повестке дня есть системы ПВО и снаряды к этим системам, чтобы Украина могла немедленно сейчас закрывать свое небо", – заявил Остин.

Остин также анонсировал новые пакеты помощи и заверил, что американская поддержка будет "стабильно поступать в Украину неделю за неделей".

По его словам, украинские Силы обороны уже получили некоторое приоритетное вооружение, еще больше помощи в дороге, в том числе снаряды для систем ПВО NASAMS и Patriot, РСЗО HIMARS и снаряды для них, а также бронетехника.

"Очередной пакет на 400 млн долл. был подписан в начале месяца. Для того чтобы укреплять защиту и оборону Киева, были выданы новые батареи Patriot. Мы также следуем требованиям, которые Украина нам передает относительно новых снарядов для NASAMS, HIMARS, снарядов 155 мм. , дежурных системы Javelin и т.д. Этот пакет также включает в себя бронетехнику, чтобы Украина могла восстановить свой арсенал", – сказал Остин.

Глава Пентагона пообещал, что участники "Рамштайна" будут согласовывать с Украиной и передавать Украине необходимую помощь, а с начала полномасштабного российского вторжения уже выделили пособие на 95 млрд долларов.

Напомним, в понедельник, 20 мая, созвали очередную встречу в формате "Рамштайн". Контактная группа по обороне Украины под руководством Остина и главы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна встречаются в онлайн-формате.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что предстоящие недели и месяцы будут решающими в войне в Украине. В то же время, он заверил, что Запад будет действовать решительно, чтобы помочь украинцам бороться за свою свободу. Такое заявление он сделал во время открытия 22-го "Рамштайна".

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