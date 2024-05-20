В ближайшие недели и месяцы будут решающими: Остин дал прогноз относительно войны в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что предстоящие недели и месяцы будут решающими в войне в Украине. В то же время он заверил, что Запад будет действовать решительно, чтобы помочь украинцам бороться за свою свободу.

Соответствующее заявление Остин сделал во время открытия 22-го "Рамштайна", текст был опубликован на сайте Пентагона. "Выживание и успех Украины имеют решающее значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и американской безопасности", – сказал он.

Министр уточнил, что если российский диктатор Владимир Путин победит, то другие тираны приходят к выводу, что они также могут попытаться вторгнуться и завоевать своих суверенных соседей.

Остин добавил, что это оставит Европу под "тенью Путина" и сделает мир более жестоким и хаотичным.

Так что борьба Украины за свободу важна для всего Запада.

Сам глава Пентагона полон решимости обеспечить Украину всем нужным для ее успеха, заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, США в понедельник, 20 мая, созвали очередную встречу в формате "Рамштайн". Контактная группа по обороне Украины под руководством Остина и главы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна встречаются в онлайн-формате.

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