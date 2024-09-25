'Мы не можем так продолжать': генсек ООН заявил, что мир двигается к 'пороховой бочке'

Мир сейчас сталкивается с невиданными вызовами. На Ближнем Востоке, в Украине, в Судане, в других точках планеты идут жестокие войны с непредсказуемыми финалами – и ситуация стала действительно угрожающей.

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Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, открывая ежегодную встречу высокого уровня 193 стран-членов ООН, сообщает АР. Он подчеркнул: безнаказанность, неравенство и неопределенность ведут цивилизацию к "пороховой бочке", и дальше так продолжаться не может – однако путь к спасению все еще есть, нужно реформировать ООН.

В своей речи Гутерреш говорил о "глобальной ситуации, которая становится невыносимой и нежизнеспособной".

"Мы не можем так продолжать", – подчеркнул генсек ООН.

По его словам, мир ныне проходит "эпоху эпической трансформации", что породило невиданные ранее вызовы, обусловленные углублением геополитических разногласий и войнами, бушующими на Ближнем Востоке, в Украине, в Судане и других точках планеты – и чем они закончатся, добавил Гутерреш, сейчас не может сказать никто.

"Мы идем к невероятному — пороховой бочке, которая рискует поглотить мир", — убежден генсек ООН.

Так, Гутерреш отдельно остановился на войне на Ближнем Востоке. Он назвал ситуацию в Газе "непрерывным кошмаром, угрожающим захватить весь регион", а также акцентировал внимание на том, что усиление взаимных обстрелов между Израилем и ливанской "Хезболлой" "поставило Ливан на грань".

Не видит Гутерреш также обнадеживающих сигналов из Украины: пока нет никаких признаков прекращения войны, начавшейся в феврале 2022 года с полномасштабного вторжения России.

Да и в Судане, добавил он, "жестокая борьба за власть привела к ужасному насилию", включая массовые изнасилования. Гутерреш уверен, что "гуманитарная катастрофа разворачивается, когда распространяется голод".

Указал он и на "ужасный уровень насилия и человеческих страданий" от Мьянмы и Конго до Гаити, Йемена и других стран, а также рост террористической угрозы в африканском регионе Сахель.

Впрочем, ситуация, по словам генсека ООН, до сих пор не перешла в разряд безвыходных.

"Проблемы, с которыми мы сталкиваемся – можно решить", – считает Гутерреш.

Первым шагом к решению он считает недавно прошедший Саммит будущего, в ходе которого страны-участницы приняли "Пакт будущего": своеобразный план для решения широкого спектра проблем, от изменения климата и бедности до установления ограничений для искусственного интеллекта.

"Но впереди у нас длинный путь", – отметил генсек ООН.

Также Гутерреш считает, что пришло время для реформирования Организации Объединенных Наций и других глобальных институций, созданных после Второй мировой войны, в соответствии с потребностями и угрозами в мире 21 века.

Напомним, ранее стало известно, что комиссия ООН установила новые доказательства массовых пыток украинцев на оккупированных территориях. При этом в отчете говорится, что эти преступления носят системный характер.