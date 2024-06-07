'Мы не собираемся вас оставлять': Байден извинился перед Зеленским за задержку с поставками военной помощи

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже 7 июня извинился за многомесячную задержку в поставке оружия войску Украины. Он также заверил, что американский народ и дальше будет поддерживать украинцев.

Подробности со встречи президентов сообщают The Associated Press и CNN. Во время переговоров Байден, в частности, сказал, что он просит прощения у украинского народа за тот период, когда военная помощь не поступала.

"Я прошу прощения за недели незнания, будет ли принято с точки зрения финансирования, потому что у нас были проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять, в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, которые задерживали его, но мы сделали это ", – сказал он.

Американский лидер добавил, что народ Соединенных Штатов поддерживает Украину в долгосрочной перспективе.

"Вы знаете, вы не склонились, вы вообще не уступили, вы продолжаете бороться способом, который просто удивителен, просто великолепен – и мы не собираемся вас оставлять", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня Зеленский и Байден встретились на полях празднования 80-летия высадки десанта в Нормандии. В ходе переговоров президент США объявил о новом пакете оружия для Украины на сумму 225 млн долларов.

Кроме того, Зеленский выступил перед парламентом Франции. С трибуны Национального собрания он заявил, что Европа перестала быть континентом мира. Собравшиеся встречали его бурными овациями.

Также президент Украины исключил возможность территориальных уступок России и заявил, что Украина сможет победить.

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