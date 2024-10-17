"Мы не создаем ядерное оружие": Зеленский объяснил, что имел в виду во время разговора с Трампом. Видео

Украина хочет вступить в НАТО и альтернативы этому нет. Ядерное оружие наша страна не создает.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте в Брюсселе (Бельгия) 17 октября, отвечая на журналистский вопрос. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Комментируя свой разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, Зеленский сказал: "Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создать ядерное оружие".

Он объяснил, что имел ввиду события подписания Будапештского меморандума 1994 года странами ядерного клуба.

Там "было прописано, что Украина отдает ЯО" и от ряда стран, включая Россию, Китай, США, получает "наши гарантии безопасности, территориальной целостности, суверенитета".

"Это то, что я сказал. Это значит, что мы отдали наше ЯО и те государства, которые были партнерами тогда, должны были предоставить гарантии безопасности", – пояснил президент.

Но после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин начал агрессию, стало понятно, что защита у Украины не очень хорошая.

"У нас альтернативы нет, кроме НАТО. Украина не строит ядерное оружие", – подчеркнул Зеленский и попросил не перекручивать месседжи.

Напомним: ранее 17 октября на пресс-конференции после заседания Европейского совета в Брюсселе Зеленский сказал, что во время разговора с Трампом отметил необходимость нашего вступления в НАТО и упомянул о Будапештском меморандуме.

"У нас получается так: какой есть выход? Или у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодняшний день мы не знаем действенных альянсов", – сказал тогда глава государства.

Как писал OBOZ.UA, тем временем немецкое издание Bild утверждает, что Украина якобы серьезно рассматривает возможность восстановления своих запасов ядерного оружия. Мол, для создания первой ядерной бомбы стране может потребоваться всего несколько недель.

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