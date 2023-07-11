'Мы не видим никаких движений': Столтенберг ответил, зафиксировано ли перемещение наемников ЧВК 'Вагнер' в Беларусь

Генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг заверил, что пока не были замечены никакие перемещения ПВК "Вагнер" в Беларусь. Он отметил, что НАТО внимательно наблюдает за этим.

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Об этом генсек НАТО заявил во время общения со СМИ в Вильнюсе. Столтенберг также отметил, что Альянс мониторит ситуацию с перемещением ядерного оружия в Белоруссию и ситуацию на ЗАЭС.

"Мы не видим никаких движений "Вагнера" в Беларусь, мы наблюдаем за происходящим. Для Литвы это имеет значение", – заявил Йенс Столтенберг, отметив, что Альянс борется с любой потенциальной угрозой.

Он также подчеркнул, что Россия должна понимать, что ядерная война не может быть развязана.

Отметим, что сегодня в Литве стартует исторический саммит НАТО, который продлится 11 и 12 июля. Во время него лидеры военно-политического блока должны принять решение о том, получит ли наша страна желаемое приглашение на членство и гарантии безопасности. Также сегодня в Вильнюс должен прибыть президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, за день до встречи лидеров НАТО на саммите в Вильнюсе, союзники по Альянсу достигли соглашения по военным региональным планам, в которых подробно описывается, как Организация будет реагировать на атаку со стороны России. Они согласились, что при необходимости НАТО может немедленно начать бой.

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