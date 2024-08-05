'Мы обязаны делать, что можем': Порошенко показал возведение фортификаций на линии боевого столкновения

Петр Порошенко показал, как работают экскаваторы, которые он передает в подразделения на фронт для возведения фортификаций.

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Об этом он написал в Facebook.

"Что сейчас делает оппозиция для защиты Украины? По определению, то, что не делает власть. Если власти провалили строительство фортификаций, то мы поставляем технику, которая в угрожающих направлениях на фронте круглосуточно копает надежные фортификационные укрепления. Обидно, но власти, в том числе ВА, отказались принять наши предложения по строительству оборонных сооружений, которые были высказаны публично. Однако нас это не остановило", – подчеркнул Порошенко.

"В этих условиях мы обязаны делать, что можем, чтобы помогать нашим военным и поставлять все, что не обеспечила власть", – подчеркнул он.

"Мы поставляем ВСУ "глаза" – беспилотники, "Посейдоны", десятки тысяч высококачественных FPV-дронов, мы привозим броню и грузовики, мы производим военные бани и пункты управления, мы производим лучший комплекс противодействия вражеским разведкам "Ай-Петри СВ". Но мы покупаем и привозим экскаваторы и другую инженерную технику", – отметил пятый президент Украины.

"Это наглядные доказательства, что десятки наших экскаваторов работают днем и ночью прямо у линии боевого столкновения. Что вызывает невероятный восторг нашими военными. Потому что от своевременно построенных фортификаций напрямую зависит сохранение жизней воинов и нашей земли", – заметил Порошенко.

"Ради этого работаем и продолжаем поставлять технику на фронт. Не останавливаемся ни на день", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".