"Мы обязательно победим!" Порошенко показал работу украинских богов войны на южном направлении
Украинские защитники ежедневно героически противостоят российским захватчикам, превращая оккупантов в удобрение для наших черноземов, а их технику – в металлолом. Каждый день шаг за шагом ВСУ приближают нашу победу.
Петр Порошенко, который вместе с волонтерами без устали помогает нашим бойцам, показал видео с фронта. Кадры демонстрируют, как украинские боги войны сбили на южном направлении вражескую ракету.
"Это – Юг. Так ребята, которым мы помогаем, сегодня утром уничтожили вражескую ракету. Мы обязательно победим!" – прокомментировал видео пятый президент.
Напомним, начиная с 24 февраля 2022 года Фонд Порошенко и компания "Рошен" направили в поддержку ВСУ 1 млрд 710 млн грн. Сумма помощи, предоставленная вместе с волонтерами ОО "Дело громад", достигла 2 млрд 100 млн грн.