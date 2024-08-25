'Мы плакали, молились и просто ехали, не зная куда'. История украинки из Ирпеня в Британии

Украинка Оксана, мать четверых детей из Ирпеня под Киевом, пережила российскую оккупацию. О тех ужасных 10 днях, проведенных в подвале, она до сих пор не может вспоминать без слез. Женщина потеряла свой бизнес, ее родные из-за вражеских обстрелов лишились жилья. Ради детей – младшей девочке на момент широкомасштабного вторжения было всего 1,5 года – Оксана и ее муж приняли непростое решение о выезде из Украины.

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Семья уезжала из родного городка, не имея никакого представления о том, что ждет их на чужбине. К счастью, везде, куда их приводила судьба – сначала в Польше, а затем в Великобритании, – им хватало поддержки и помощи. Сейчас Оксана с семьей имеет в новой стране довольно устроенную жизнь. Вернется ли она когда-нибудь на Родину?

Своей историей спасения, переезда в чужую страну и адаптации в новой среде Оксана поделилась с OBOZ.UA.

Десять дней в подвале в оккупации: оставалось только плакать и молиться

О событиях тех первых дней полномасштабного вторжения, когда родной Ирпень оказался под российской оккупацией, Оксана до сих пор не может рассказывать без слез. "Десять дней мы прятались от оккупантов на цокольном этаже собственного дома. Всего 22 человека – знакомые, родственники, 11 детей и 11 взрослых. Мы думали, что это самое безопасное место".

Дом Оксаны чудом уцелел, когда все соседние дома по периметру были разрушены. "Нас бомбили, все это было слышно и видно. Заправка недалеко от нас сгорела. Дом брата в Буче разбомбили, дом родителей тоже. Каждый вечер мы плакали, молились и говорили друг другу: "Завтра утром решим, что делать дальше". У некоторых из них были родственники за рубежом, в частности в Польше, Италии и Германии, которые звонили по телефону и предлагали помощь, но окончательное решение о выезде было принято позже.

"Мы думали: с нами мужчины, мы в подвале, мы в безопасности. Но, когда россияне начали доставать из подвалов мужчин и насиловать женщин, мы поняли, что опасность каждый день становится все больше". Последней каплей был звонок отца невестки Оксаны, жившего в Буче. "Его взяли в плен и разрешили совершить один звонок. Он позвонил дочери и сказал: "Убегайте".

Окончательное решение о выезде принял муж Оксаны. Впоследствии все убедились, что таким образом они спасли свою жизнь.

"Тот путь, по которому мы ехали, был усеян трупами и сгоревшими машинами. Я видела видео именно того пути, где расстреляли многих ирпенчан, и все, кто был с нами в подвале, благодарят моего мужа за то, что он принял за всех это важное решение бежать, ведь никто не хотел брать на себя ответственность за всех".

Все 22 человека выехали из Ирпеня вместе. Семья имела две собаки, большого ретривера пришлось оставить. Для него просто не хватило места, было всего четыре машины на всех. Как впоследствии узнала Оксана, оккупанты убили собаку.

"Мы приклеили к окнам машин большие надписи "дети" и просто уехали. Мы не понимали, куда ехать. Мы просто уезжали. Особенно жуткий момент был, когда мы летели на скорости 220, а мой муж давал инструктаж 16-летнему сыну: "Если в меня попадут, держи руль и спасай девочек", то есть меня и двух дочерей", – вспоминает те страшные события Оксана.

"В Польше дети неделю отсыпались, а мы сразу начали искать работу"

После пересечения границы с Польшей группа из 22 человек разделилась. На территории Украины остались мужчины призывного возраста, не имевшие права уезжать из страны. Муж Оксаны такое право имел, потому что был отцом трех несовершеннолетних детей.

"Нам сняли дом. Небольшой для 9 человек, двухкомнатный, но это было лучшее место после подвала. Дети отсыпались целую неделю, а мы, взрослые, побежали искать работу. Пошли на ярмарку вакансий – через неделю мы уже работали в ресторане и помогали в гостинице, которую строили для украинцев. А через два месяца меня даже поставили работать бариста".

В городке у пролива Ла-Манш украинцы решили не сидеть на шее у государства

Почему семья решила двинуться дальше, в Великобританию? Ради детей, рассказала Оксана. "Мой средний сын, который очень хорошо учится, имел мечту учиться в Англии. До вторжения мы отдавали себе отчет, что такой финансовой возможности у нас нет. Но, когда мы уже были в Польше, знакомая из Киева прислала мне информацию о том, что есть программа для украинцев в Великобритании. В то же время моей мечтой всегда было хорошо выучить английский язык. Сейчас мой уровень английского немного выше среднего. И я подумала, почему бы не попробовать".

Сейчас вся семья, включая старшего сына, родителей Оксаны и собак, живет в Британии в небольшом городке у моря к югу от Лондона. "Почему я выбирала курортный городок у моря? Мы думали, что мы здесь на два месяца – и домой. Мы из Польши даже не перевозили теплые вещи, потому что были уверены, что все это скоро закончится", – призналась женщина.

Однако и здесь, в Британии, она не хотела сидеть на государственных выплатах и сразу же начала поиски работы. Уже больше года Оксана работает в колледже в должности general assistant – смотритель для студентов-международников. "Каковы мои задачи? Например, если ребенку стало плохо ночью, я должна везти его в госпиталь, потому что я за рулем, у меня есть автомобиль. Есть и бумажные дела. Это хорошая работа. Многие украинские девушки остались на уборке из-за незнания языка".

Старший и средний сыновья Оксаны также второй год работают в Британии. "Старший – бариста, одновременно учится в Лондонском университете. Средний хорошо сдал экзамены, был одним из лучших учеников в колледже. Оба взяли кредиты на обучение".

Родители Оксаны переехали в Британию чуть позже, прежде всего из-за больших проблем со здоровьем. "Я привезла маму. У нее был рак восемь лет назад, случился рецидив, пошли метастазы в легкие. Ей назначили лечение, которое ежемесячно стоит 1200 фунтов. Пришлось пройти очень большой путь по преодолению бюрократии, мы провели дополнительные обследования. Нам назначили то же лекарство, что и в Украине, но все бесплатно благодаря государственной программе поддержки украинцев".

На чужбине Оксана не забывает поддерживать связи с соотечественниками и даже вместе с беженкой из Чернигова создала в городе украинский хор. "Здесь большая украинская община, люди из разных уголков Украины. Я организовала хор. Мы уже второй год поем за донаты, а все донаты отправляем на фронт – более чем на 14 тысяч фунтов закуплены и отправлены турникеты для наших ребят".

"Я вернусь поднимать Украину"

Казалось бы, жизнь Оксаны и ее семьи налажена, все опасности и проблемы позади. Итак, возвращаться в Украину нет смысла?

"Еще по крайней мере год мы будем здесь, потому что в Украине наш бизнес закрылся. За что буду кормить семью, за что жить? Лечение мамы я тоже финансово не вытащу. Но потом, если дети не захотят возвращаться в Украину, я все равно буду возвращаться. Я хочу по максимуму взять в Британии язык, получить сертификаты и с этими знаниями приехать в Украину, найти нормальную работу – возможно, уже не в бизнесе, а в другой сфере – и поднимать страну".