'Мы понимали, что наших сил недостаточно': Сырский объяснил, почему контрнаступление ВСУ под Бахмутом в 2023 году потерпело неудачу

Контрнаступление Вооруженных сил Украины под Бахмутом в 2023 году потерпело неудачу из-за недостаточного количества украинских военнослужащих и вооружения. Военное руководство планировало перерезать три ключевых логистических пути в этом районе, чтобы заставить россиян отойти.

Видео дня

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, сообщает LB.ua. Он добавил, что оборона оккупантов вблизи Бахмута была тогда достаточно слабой.

"Мы провели наступление южнее Бахмута. Но ведь мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы мы имели пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены. Причем противник сам ушел бы из них. Потому что замысел этой операции заключался в том, что три основных пути, на которых осуществлялось логистическое обеспечение этой группировки, были бы перерезаны нами", – подчеркнул главнокомандующий.

Сырский объяснил, что при планировании операции было ясно, что имеющихся ресурсов мало. Было всего две бригады без дополнительного обеспечения боеприпасами – только то, что предназначалось для обычного режима боевых действий. Тогда военное руководство Украины сделало ставку на фактор неожиданности, рассчитывая, что благодаря решительным действиям получится прорвать оборону армии РФ, которая на этом направлении не была достаточно укреплена, как, например, в Запорожской области.

"И вот мы рассчитывали на то, что мы сможем продвинуться, перерезать дорогу между Бахмутом и Горловкой. Раз. Вторая дорога, которую мы хотели перерезать с одной стороны, – это дорога между Бахмутом и Дебальцево. Это основная трасса, по которой осуществлялось логическое обеспечение. А от нее отходила дорога на Попасную. Это еще одна дорога, которая выходила на основную магистраль", – рассказал Сырский.

Он подчеркнул, что если бы удалось перерезать эти пути, оккупанты были бы вынуждены отступать. Иначе попали бы в ловушку.

"Но так не произошло. К сожалению. У нас просто банально не хватило сил и средств", – резюмировал главнокомандующий.

Напомним, Сырский рассказал о том, как украинским военным с помощью дрона удалось поразить российский бомбардировщик Ту-22М3 на территории РФ, который только приземлился. Его стоимость составляет 100 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали, как выглядит оккупированный россиянами Бахмут в результате ожесточенных боев. Город превратился в руины, в нем не осталось ни одного целого дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!