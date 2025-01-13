'Нет ни одного уцелевшего дома': оккупант показал, что россияне сделали с Бахмутом. Видео

Оккупированный россиянами Бахмут в результате ожесточенных боев превратился в руины. Один из захватчиков показал, как выглядит сейчас город – в нем не осталось ни одного целого дома.

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Повсюду можно увидеть снаряды, остатки от ракет и личные вещи людей, когда-то живших в Бахмуте. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале распространил украинский журналист Денис Казанский.

Особое внимание российский захватчик уделил разрушенной детской библиотеке – он рассматривал книги, которыми там засыпан весь пол.

Как отметил Казанский, на видео не видно ни одной книги, которую можно посчитать националистической, "фашистской пропагандой", о которой кричат россияне.

"В основном попадаются старые еще советские книги и книги из 90-х на русском и украинском. Российская и украинская классика. Но тупые людоеды решили устроить городу "денацификацию" – и теперь ни библиотеки, ни книг, ни детей, ни самого Бахмута больше не существует", – написал журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре в сети появились новые фотографии из Бахмута, которые демонстрируют масштабы разрушений, нанесенных оккупационными войсками. На этих фото видно, что когда-то цветущий город превратился в сплошные развалины.

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