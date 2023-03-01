''Мы пристально наблюдаем'': в ОК ''Юг'' оценили угрозу провокаций на границе с Молдовой

Украинские военнослужащие пристально наблюдают за обстановкой на границе с Молдовой, в частности, вблизи так называемой "ПМР". ВСУ не исключают каких-либо провокаций, будь то обстрела государственной границы или активности ДРГ.

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В то же время украинцев заверили, что еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину потенциальные риски со стороны Приднестровья были очевидны, поэтому на границе была развернута оборона. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк.

В ОК "Юг" подчеркнули, что российские оккупационные власти в Приднестровье испугались из-за потенциального противодействия со стороны Украины и в очередной раз начали пересчитывать свой личный состав. Украина в свою очередь укрепила оборону на границе, так как командование понимает потенциальные риски.

"В Приднестровье сейчас происходит бурное обсуждение заявление о том, что мы готовы им противодействовать. Они настолько испугались, что снова начали пересчитывать свой персонал. На самом деле, действительно, угроза с этого направления нам была известна с самого начала полномасштабного вторжения. Мы осознавали особенность региона. Оборона была развернута с первых дней полномасштабного вторжения и даже еще до того, потому что развитие событий было понятно", – сказала Гуменюк.

Также Гуменюк добавила, что подразделения Сил обороны на границе обеспечивают всеобщее взаимодействие с адекватным реагированием на вероятность угроз. Однако пока что, отметила спикер ОК "Юг", эти угрозы не являются критическими.

"Мы сейчас говорим о вероятной активности диверсионно-разведывательных групп или каких-то провокаций типа обстрела государственной границы – они не исключены. Мы внимательно наблюдаем. Пока активности с той стороны границы не наблюдается", – отметила спикер ОК "Юг".

Ранее Наталья Гуменюк заявила, что страна-агрессор Россия не сможет высадить свой десант на территории Приднестровья. Захватчикам просто не дадут этого сделать.

Напомним, в Кремле снова заявили о якобы риске эскалации в Приднестровье. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал эту ситуацию "поводом для беспокойства".

В свою очередь западные СМИ не исключают, что Россия может попытаться создать сухопутный коридор к оккупированному ею Приднестровью через юг Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, пророссийская партия "Шор" устроила антиправительственные акции протеста в столице Молдовы. Участники организованной этой политсилой акции потребовали гарантий, что Молдова не будет вовлечена в войну, которую ведет Россия против Украины. Митингующие рвали портреты президентки Молдовы Маи Санду и топтали их.

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