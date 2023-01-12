'Мы просто пушечное мясо': 'мобики' из Горно-Алтайска взбунтовались и заявили, что не хотят идти в бой с автоматами против танков

Мобилизованные российские оккупанты из Горно-Алтайска пожаловались, что командование отправляет их с автоматами в бой против танков. Захватчики заявили, что 13 января из Кременной их должны бросить в направлении Сватово.

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Речь идет о более 400 мобилизованных оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал Sota.

По словам путинских террористов, командование приказывает им отправляться на штурм в направлении Сватово по минным полям с автоматами против танков. Более того, захватчики ноют, что их специально приписали к несуществующему полку, чтобы не вписывать в потери.

"Нас прикомандировали к полку 228, такого полка не существует. Завтра нас хотят отправить в горячую точку с автоматами против танков, дронов, минометов на минные поля. Мы просто пушечное мясо", – внезапно осознал оккупант.

Оккупанты заявили, что кроме автоматов командование выдало пушечному мясо наркотические средства, которые следует принять в случае серьезных ранений.

"Мы фактически прикомандированы к третьему батальону 8-й роты, а мы по документам идем 35-й полк, 1-й батальон, нас найти не могут. Сюда приезжали какие-то полковники генералы, не знаю, нас просто не нашли. Нас закинули на самый фронт, мы стоим под артой", – жалуется российский террорист.

Напомним, мобилизованные российские оккупанты из Якутии пожаловались, что сидят на передовой без еды и воды. Также они расстроились из-за того, что по телевизору в РФ показывают красивые парады, а на самом деле техники нет.

Ранее российский военнослужащий по имени Игорь пожаловался на то, что все его товарищи по "спецоперации" пьют. Командование тоже, но оно, помимо этого, еще и фальсифицирует документы и сбежало в ближайшее село – солдаты своих руководителей даже не видели.

Другой оккупант похвастался, как армия страны-агрессора уничтожила украинский поселок. При этом он пожаловался на практически необученных "мобиков" и большое количество "двухсотых".

Как писал OBOZREVATEL, в ГУР публиковали перехват разговора, в котором российский военный пожаловался жене на большие потери армии РФ в Луганской области Украины. По его словам, захватчики массово покидают позиции под напором ВСУ.

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