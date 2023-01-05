'Еда закончилась, воды нет, голодаем': 'мобики'-якуты пожаловались на реалии армии Путина и тяжелые условия на передовой. Видео

Мобилизованные российские оккупанты из Якутии пожаловались, что сидят на передовой без еды и воды. Также они расстроились из-за того, что по телевизору в РФ показывают красивые парады, а на самом деле техники нет.

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При этом мобилизованный наивно верил командованию, что не окажется на передовой, однако и в этом его обманули. Видео с ноющим оккупантом опубликовал Telegram-канал NEXTA (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам оккупанта, по телевизору он видел красивые парады, но приехав на войну в Украину, расстроился из-за отсутствия техники. Кроме того, захватчик констатировал, что командование армии РФ очень слабое.

"Условия жизни в пехоте ужасные. По телевизору вам такое не покажут. Это мы чисто для себя снимаем. По телевизору красивое только показывают. В парады больше не верю. Где вся эта техника? Мы на передовой. Говорили, что мобилизованных на передовую не отправят, но отправили же! Командование очень слабое. Армия – разочарование", – жалуется путинский террорист.

Кроме того, оккупант выдал, что российская артиллерия может ударить по своим же позициям. Также мобилизованные признали, что в российской армии ничего не изменилось со времен Второй мировой войны.

"Едой, ничем не снабжают. Мы на передовой уже пять дней. В первый день дали сухпаек – и на этом все. Еда закончилась. Голодаем. Воды нет. Со времен Великой отечественной ничего в армии не поменялось. Только на парадах и показывают свою технику. Бардак! Если будет неправильная координата – свои же по нам ударят. Мы, простые люди, служившие в далеких 90-х, теперь сражаемся на передовой якобы "за Украину", – выдал оккупант.

Напомним, российский военнослужащий по имени Игорь пожаловался на то, что все его товарищи по "спецоперации" пьют. Командование тоже, но оно, помимо этого, еще и фальсифицирует документы и сбежало в ближайшее село – солдаты своих руководителей даже не видели.

Другой оккупант похвастался, как армия страны-агрессора уничтожила украинский поселок. При этом он пожаловался на практически необученных "мобиков" и большое количество "двухсотых".

Как писал OBOZREVATEL, в ГУР публиковали перехват разговора, в котором российский военный пожаловался жене на большие потери армии РФ в Луганской области Украины. По его словам, захватчики массово покидают позиции под напором ВСУ.

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