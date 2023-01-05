"Пишут, что погиб в Белгороде, а не в Украине": оккупант пожаловался на фальсификации в войсках Путина и алкоголизм на позициях. Перехват

Российский военнослужащий по имени Игорь пожаловался на то, что все его товарищи по "спецоперации" пьют. Командование тоже, но оно, помимо этого, еще и фальсифицирует документы и сбежало в ближайшее село – солдаты своих руководителей даже не видели.

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Зато из группы, где оккупант воюет против Украины, руководство подготовило "пушечное мясо" (это понимает и сам солдат). Об этом житель РФ рассказал в телефонной беседе с матерью. Разговор удалось перехватить украинским спецслужбам, запись была обнародована на YouTube-канале Главного разведывательного управления Минобороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оккупант сообщил женщине, что домой их не отпустят. "Из нас пушечное мясо готовится, вот и все", – сказал он.

Мать спросила об их военном руководстве, на что Игорь ответил: "У нас здесь нет их! Не знаем, где эти полковники, командир полка. Мы не знаем, где они вообще, мы ни разу их не видели... Они в деревне бухают, где они еще то?".

Собеседница отметила, что солдаты могли бы взять начальство "за грудки, потому что их там не пять и не 10 человек". Но, как оказалось, "мясо" собственная судьба не волнует, ведь захватчики нашли спирт.

"А всем поф**у, все забухали, у нас все пьют... Надыбали спирту, вот спирт бадяжат, пьют все, дурдом", – рассказал участник преступной путинской "СВО".

Его возмутило, что официально группировка находится не на территории Украины, а в России (таким образом в случае смерти военного государству не придется выплачивать семье компенсации).

"А самое главное-то – мы "в Белгороде", видишь, какая ф**ня", – эмоционально сказал оккупант матери. Он заявил, что по документам его ликвидированные товарищи (их россиянин назвал "пацанами-грузом 200") погибли не в Украине, а в РФ.

В конце разговора мать российского военнослужащего "подбодрила" сына: "Я жду-жду, да не дождусь, наверное, тебя".

Как писал OBOZREVATEL:

– В еще одном перехвате другой оккупант похвастался, как армия страны-агрессора уничтожила один из украинских поселков. При этом он пожаловался на практически не обученных "мобиков" и большое количество "двухсотых".

– Также в ГУР публиковали перехват разговора, в котором российский военный пожаловался жене на большие потери армии РФ в Луганской области Украины. По его словам, захватчики массово покидают позиции под напором ВСУ.

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