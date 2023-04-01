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"Мы теряем лучших": в боях за Украину под Бахмутом погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

Марина Погорилко
War
3 минуты
13,1 т.
'Мы теряем лучших': в боях за Украину под Бахмутом погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

В боях за Украину под Бахмутом Донецкой области погиб офицер 53-й отдельной механизированной бригады, известный альпинист со Львовщины Орест Кинаш. Его смерть стала большой потерей для сообщества путешественников Украины

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Трагическое известие сообщил в Facebook Туристического информационного центра Captain Dzembronia автор сообщества Александр Бондаренко. Он подчеркнул, что Герой был достойным человеком и предложил когда-то один из пиков "освобожденного от россиян Кавказа" назвать в его честь.

''Мы теряем лучших'': в боях за Украину под Бахмутом погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

"И тогда, поднявшись на гору, развернув сине-желтый флаг, украинские альпинисты скажут: "Все нормально, Орест. Все нормально"", – трогательно отметили в сообществе.

''Мы теряем лучших'': в боях за Украину под Бахмутом погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

"Орест всегда относился с уважением к делу – к горам, к культуре, к людям. Когда возникла необходимость – взял оружие в руки и пошел защищать нашу страну", – рассказали в сообщении.

''Мы теряем лучших'': в боях за Украину под Бахмутом погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

Сеть также наполнилась воспоминаниями о Герое, которые публикуют его знакомые. Они заметили, что Кинаш был "воином с добрыми глазами, большим сердцем и улыбкой".

"Пытался вести за собой и быть примером. Но при общении с ним не покидало ощущение – не здесь его место! Не это его призвание! Он должен водить людей в горы, а не в бой. И учить ставить палатки, а не обустраивать позиции", – написал пользователь Максим Логаш.

''Мы теряем лучших'': в боях за Украину под Бахмутом погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш
''Мы теряем лучших'': в боях за Украину под Бахмутом погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

По его словам, несколько недель назад боец получил осколочное ранение, однако отбыл три дня на позициях до ротации, затем отказался от госпитализации и согласился только на десять дней освобождения от службы. Вышел сразу на первый же день после окончания – и погиб.

"С получением опыта мы теряем лучших", – констатировал Логаш.

''Мы теряем лучших'': в боях за Украину под Бахмутом погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

Другие пользователи с отчаянием отметили, что мечтали уйти с Кинашем в горы после войны.

"Не суждено. Вечная память Герою!" – написал пользователь Роман Андрусяк.

''Мы теряем лучших'': в боях за Украину под Бахмутом погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш
''Мы теряем лучших'': в боях за Украину под Бахмутом погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш
''Мы теряем лучших'': в боях за Украину под Бахмутом погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

Напомним: также в войне за независимость Украины отдал жизнь редактор, переводчик и магистр культурологии Евгений Гулевич из Львова. После полномасштабного вторжения России он встал на защиту Родины, служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.

С 31 декабря 2022 года воина считали пропавшим без вести в боях под Бахмутом, друзья и коллеги все еще хранили надежду, однако 28 марта получили официальное подтверждение его гибели в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 марта на фронте в Украине погиб один из создателей сети музыкальных школ Rock School 36-летний Владимир Бульба. Благодаря ему сотни детей и взрослых впервые в жизни взяли в руки музыкальные инструменты, научились играть. У бойца остались жена и 8-летняя дочь;

– также на войне с российскими оккупантами погиб Артур Батий – сын председателя правления "Донецкоблгаза" Вадима Батыя. Героя не стало под городом Бахмут Донецкой области в с. Бородянка.

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