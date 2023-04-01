''Мы теряем лучших'': в боях за Украину под Бахмутом погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

В боях за Украину под Бахмутом Донецкой области погиб офицер 53-й отдельной механизированной бригады, известный альпинист со Львовщины Орест Кинаш. Его смерть стала большой потерей для сообщества путешественников Украины

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Трагическое известие сообщил в Facebook Туристического информационного центра Captain Dzembronia автор сообщества Александр Бондаренко. Он подчеркнул, что Герой был достойным человеком и предложил когда-то один из пиков "освобожденного от россиян Кавказа" назвать в его честь.

"И тогда, поднявшись на гору, развернув сине-желтый флаг, украинские альпинисты скажут: "Все нормально, Орест. Все нормально"", – трогательно отметили в сообществе.

"Орест всегда относился с уважением к делу – к горам, к культуре, к людям. Когда возникла необходимость – взял оружие в руки и пошел защищать нашу страну", – рассказали в сообщении.

Сеть также наполнилась воспоминаниями о Герое, которые публикуют его знакомые. Они заметили, что Кинаш был "воином с добрыми глазами, большим сердцем и улыбкой".

"Пытался вести за собой и быть примером. Но при общении с ним не покидало ощущение – не здесь его место! Не это его призвание! Он должен водить людей в горы, а не в бой. И учить ставить палатки, а не обустраивать позиции", – написал пользователь Максим Логаш.

По его словам, несколько недель назад боец получил осколочное ранение, однако отбыл три дня на позициях до ротации, затем отказался от госпитализации и согласился только на десять дней освобождения от службы. Вышел сразу на первый же день после окончания – и погиб.

"С получением опыта мы теряем лучших", – констатировал Логаш.

Другие пользователи с отчаянием отметили, что мечтали уйти с Кинашем в горы после войны.

"Не суждено. Вечная память Герою!" – написал пользователь Роман Андрусяк.

Напомним: также в войне за независимость Украины отдал жизнь редактор, переводчик и магистр культурологии Евгений Гулевич из Львова. После полномасштабного вторжения России он встал на защиту Родины, служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.

С 31 декабря 2022 года воина считали пропавшим без вести в боях под Бахмутом, друзья и коллеги все еще хранили надежду, однако 28 марта получили официальное подтверждение его гибели в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 марта на фронте в Украине погиб один из создателей сети музыкальных школ Rock School 36-летний Владимир Бульба. Благодаря ему сотни детей и взрослых впервые в жизни взяли в руки музыкальные инструменты, научились играть. У бойца остались жена и 8-летняя дочь;

– также на войне с российскими оккупантами погиб Артур Батий – сын председателя правления "Донецкоблгаза" Вадима Батыя. Героя не стало под городом Бахмут Донецкой области в с. Бородянка.

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