'Мы только сели на остановке – и сразу прилет': пассажирка автобуса на Сумщине, по которому ударили оккупанты, рассказала об атаке. Видео

Большинство пассажиров автобуса, который 27 июля попал под удар дрона РФ в селе Иволжанское Юнаковской громады Сумщины, возвращались в Сумы из дома, куда ездили за продуктами. В момент прилета автобус даже не успел отъехать от остановки.

Об этом рассказала жительница Иволжанского Татьяна, пострадавшая пассажирка автобуса. "Мы только сели на остановке – и сразу прилет. Двери закрылись – выйти никак. Домой приезжала, продуктов взять. Так же как и большинство", – сказала она "Кордон. Медиа".

Люди ехали из дома в Сумы

Женщина эвакуировалась из Иволжанского в Сумы, но раз в неделю ездила домой в село взять продукты с огорода.

"Всегда ездила на машине. Раз в неделю где-то ездили, три-четыре часа и обратно, потому что дольше там нельзя оставаться", – рассказала Татьяна.

Так было и 27 июля.

"Примерно через полчаса, как мы уже должны были ехать на Сумы на машине, прилетела FPV-шка. Пришлось идти на остановку, садиться на автобус", – сказала она.

Женщина сидела в передней части автобуса. Именно туда попал российский БПЛА.

Когда дрон ударил по автобусу, авто даже не успело отъехать от остановки в Иволжанском. После прилета водителю удалось проехать к кустам, чтобы спрятаться.

Люди с трудом выбрались из изувеченного транспорта, говорит Татьяна.

Передняя дверь не открывалась, а проход ко второму выходу был заставлен сумками, которые люди везли из дома.

"Ты понимаешь, когда ты на улице находишься, куда оно летит. А если вы едете в автомобиле, то уже все... Сразу пошли в лес и каждый занимался собой... Это просто ужас", – рассказала Татьяна.

Полиция эвакуировала раненых

После прилета полицейские быстро прибыли на место трагедии, чтобы спасать людей, рассказали в Нацполиции.

"Поскольку враг часто наносит повторные удары по местам, где работают правоохранители, действовать пришлось быстро, ведь промедление могло стоить жизни", – говорится в сообщении.

В экстремальных условиях полицейские совершили несколько эвакуационных рейсов, во время которых вывезли девять человек.

Тяжелораненых оперативно доставили в медицинские учреждения, остальных людей – в более безопасные места.

Во время эвакуации служебный автомобиль офицера громады чудом избежал попадания дрона, который взорвался всего в нескольких метрах.

Что предшествовало

27 июля оккупанты атаковали беспилотником автобус в Юнаковской громаде. В результате атаки погибли три женщины, ранения получили 19 человек. В больнице остается трое пострадавших, одна женщина – в реанимации. Остальные люди дома, они приходят на перевязки.

В Сумской ОГА рассказали, что этот автобус неоднократно попадал под российские обстрелы, но последний рейс стал трагическим.

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