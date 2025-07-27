Войска страны-агрессора РФ в воскресенье, 27 июля, нанесли удар по автобусу с пассажирами под Сумами. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом информировал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, атака была осуществлена в Юнаковской громаде.

"Россияне ударили по автобусу с гражданскими в Сумском районе. Произошло это в районе Юнаковской общины", – написал Григоров в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате российского обстрела есть пострадавшие.

Им оказывается помощь.

Все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия циничной атаки по мирным жителям, рассказал начальник ОВА.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 июля враг нанес серии ударов по жилому сектору Шосткинской громады Сумщины. Вспыхнул масштабный пожар, ГСЧСники спасли человека, который не мог самостоятельно выбраться из поврежденного помещения.

26 июля президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского заявил, что враг рассматривает Сумскую область как приоритетное направление. Там, по словам Зеленского, защитникам удается сдерживать наступление врага со стороны приграничья.

На днях ВСУ освободили Кондратовку и Андреевку на Сумщине, нанеся тяжелые потери оккупантам.

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