'Мы уверены, что победим': в Минобороны рассказали, какое оружие нужно Украине для контрнаступления

Украинским войскам удалось перехватить инициативу на поле боя и вынудить российских захватчиков обороняться. Чтобы развить успехи и добиться победы, Украине необходимо дальнобойное высокоточное вооружение, способное поражать врага на расстоянии до 200 км.

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В то же время западные истребители, получение которых становится все более обозримой перспективой, помогут защитить мирные украинские города и села от российских ракет. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, подчеркнув: военное командование Украины уверено в неизбежной победе над агрессором.

По словам Гаврилова, сейчас Украина перехватывает инициативу на поле боя и заставляет Россию перейти к обороне. Однако для продвижения вперед украинским воинам очень нужно оружие, способное поражать цели на расстоянии в 200 км.

"Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне – это обладание обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", – подчеркнул замминистра.

Он также назвал очень важным тот факт, что вопрос получения Украиной западных истребителей сдвинулся с мертвой точки. Ведь они помогут закрыть небо над Украиной от российских ракет и защитить мирных жителей и гражданскую инфраструктуру от вражеских ударов.

"Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым", – отметил Гаврилов.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников спрогнозировал, когда Украина может получить F-16 и сколько будут учиться пилоты. Он убежден, что украинские летчики способны освоить эти истребители в течение 4 месяцев, то есть гораздо быстрее, чем предусмотрено стандартными программами тренировок, и быстрее, чем ожидают партнеры.

В то же время министр предположил, что в Украине F-16 появятся не раньше 2024 года.