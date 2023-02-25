Мы в этом году вернем Мариуполь: Залужный рассказал об обещании украинскому мальчику. Видео

Валерий Залужный сообщил, что в 2023 году Мариуполь будет освобожден. Главнокомандующий ВСУ пообещал маленькому мальчику, который пришел к нему на встречу, что этот город снова станет украинским совсем скоро.

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Об этом стало известно из его интервью для спецпроекта "Год" журналиста Дмитрия Комарова. Мальчик попросил Залужного отойти в сторону и задал вопрос о том, будет ли Мариуполь снова Украиной.

"Это невозможно просто. Прям возле этого стола стоял мальчишка. Его звали Илья, по-моему, ему года 4. Он взял меня за руку и отвел в сторону", – сообщил Залужный.

Мальчик заявил, что хочет поговорить отдельно, и попросил нагнуться, чтобы он мог сказать на ухо.

"Мы точно вернемся в Мариуполь, спросил он. Я говорю, да. В этом году. Когда дети такое говорят, это вдохновляет", – добавил главнокомандующий ВСУ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, как прошли его первые часы после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Он сообщил, что он почувствовал готовность уничтожать врага сразу.