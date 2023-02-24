Мы были морально готовы убивать врага и не ждать, когда он успокоится: Залужный рассказал о первых часах вторжения РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, как прошли его первые часы после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Он сообщил, что он почувствовал готовность уничтожать врага сразу.

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Об этом стало известно из его интервью для спецпроекта "Год" журналиста Дмитрия Комарова. Залужный не планировал ждать отступления врага, а принял решение сразу.

Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, армия была готова сражаться и уничтожать врага, ведь было понятно, что это не провокация и оккупанты не успокоятся.

"Морально были готовы убивать врага, а не ждать, что он успокоится и оставит нас в покое", – сообщил он.

Как заявил Залужный, далее было принято решение о ведении специальной стратегии, которая и позволила бы в кратчайший срок нанести противнику максимальные потери. Цель ВСУ на тот момент была – заставить противники отступить от своей идеи о вторжении.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения РФ. Он отметил, простые украинцы взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, дома и родину от неспровоцированной и неоправданной агрессии РФ. Прямо сейчас они бьют оккупанта, держат позиции на холоде, спасают жизнь побратимам и помогают армии всем, чем могут.

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