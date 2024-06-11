'Мы в позиции партнера': нардеп объяснил, какие плюсы для НАТО от членства Украины

Вступление Украины в НАТО важно не только для нашей страны, но и для самого Альянса. В НАТО понимают, что послевоенная архитектура безопасности не может существовать без Украины.

В Европе не может больше быть "серых зон", которые самим своим существованием будут провоцировать Россию на новые войны и новую агрессию. Об этом в интервью "ТРО Медиа" сказал народный депутат Украины, глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Только консолидация усилий и только вот это превращение серых зон в единое евроатлантическое пространство помогут получить стабильный долговременный мир. Все остальное будет приводить к новым и новым конфликтам", – подчеркнул он.

Нардеп отметил, что НАТО на самом деле тоже получит от членства Украины много плюсов. Это и восточная граница Альянса, и наш боевой опыт, а также технологии и люди.

"И здесь мы уже не в позиции просителя, как это было до 24 февраля, а в позиции партнера. В партнерстве каждая из этих сторон получает плюсы от нашего сосуществования", – сказал Чернев.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры стран НАТО на июльском саммите в Вашингтоне сосредоточатся на трех ключевых вопросах, связанных с помощью Украине. Однако эти вопросы не будут касаться ни членства нашего государства в Североатлантическом альянсе, ни возможных графиков вступления.

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