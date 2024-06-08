На саммите НАТО будут обсуждаться три аспекта поддержки Украины, но о вступлении речь не идет, – адмирал Роб Бауэр

Лидеры стран НАТО на июльском саммите в Вашингтоне сосредоточятся на трех ключевых вопросах, связанных с помощью Украине. Однако эти вопросы не будут касаться ни членства нашего государства в Североатлантическом Альянсе, ни возможных графиков вступления.

Об этом сказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью The Washington Post. Он отметил, что о членстве Украины в НАТО речь не пойдет, поскольку еще продолжается война.

Роб Бауэр озвучил три аспекта, связанных с Киевом, которые будут обсуждаться в Вашингтоне.

По его словам, первый вопрос связан с "миссией" по приближению Украины к членству, которая будет состоять из четырех аспектов:

координация всех форм обучения украинских военных;

координация военной помощи среди членов НАТО;

снабжение военной помощи через логистические узлы;

дискуссии о будущем Вооруженных Сил Украины после войны

Бауэр напомнил, что первыми тремя аспектами уже занимается Контактная группа по обороне Украины вформате "Рамштайн", которая действует под эгидой США.

"Но если эти усилия 50 стран будут координироваться через НАТО – это важный шаг к более тесному сотрудничеству между Украиной и Альянсом", – считает Роб Бауэр.

Второй ключевой вопрос относительно Украины на саммите, по словам главы Военного комитета, связан с обеспечением надежного финансирования военной помощи Киеву, "а не дискуссия на ежемесячной основе".

"И третий элемент – это новый совместный аналитический и тренировочный центр в Польше (JATEC), который будет создан для того, чтобы мы вместе с Украиной и НАТО извлекли правильные уроки с войны в Украине", – сказал Бауэр.

В то же время Роб Бауэр подчеркнул, что именно членство Украины в НАТО и временные рамки такого членства на вашингтонском саммите Альянса обсуждаться не будет, поскольку никто не может спрогнозировать конец войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украина получит мощную поддержку. Это будет способствовать евроатлантической интеграции нашего государства.

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