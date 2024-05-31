Блинкен пообещал Украине 'ощутимые шаги' на саммите НАТО в июле

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украина получит мощную поддержку. Это будет способствовать евроатлантической интеграции нашего государства.

Такое заявление он сделал в пятницу, 31 мая, на пресс-конференции в Праге. "На саммите мы увидим мощный пакет поддержки Украины, пакет, который укрепляет взаимодействие НАТО и поддержку Украины, что будет продвигать интеграцию Украины в Альянс", - сказал госсекретарь США.

Он подчеркнул, что эта поддержка будет включать в себя конкретные меры – "ощутимые шаги", которые усилит роль НАТО в помощи Украине в создании будущих сил для сдерживания и защиты от потенциальной агрессии со стороны России.

Блинкен также выразил уверенность, что на саммите будет завершен процесс принятия двусторонних соглашений с Украиной в области безопасности всеми 32 странами. Это, по его словам, поможет гарантировать, что у Украины будут необходимые ресурсы для своей защиты.

Напомним, в НАТО обсуждают "несколько важных идей и интересных предложений" о перспективах членства Украины в блоке. Также там рассматривают возможность назначения специального представителя по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Парламентская ассамблея НАТО заявила, что союзники должны ускорить поставки важнейшего оружия, которое нужно Украине для победы в агрессивной войне России. Они также должны снять ограничения, запрещающие его использование против военных целей на территории России.

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