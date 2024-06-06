Путин должен понять, что Украина стала частью трансатлантического пространства, – президент Финляндии Стубб

США будут и дальше поддерживать Украину, поскольку это важно для сохранения за ними роли мирового лидера, а также важно для их союзников по НАТО. Отказ от помощи Киеву для Соединенных Штатов будет равнозначен выстрелу себе самому в ногу.

Об этом сказал президент Финляндии Александр Стубб в ходе совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом дискуссии по поводу современных вызовов и будущего Альянса. По словам Стубба, Путин должен понять, что он уже проиграл войну.

Президент Финляндии подчеркнул, что при всей риторике, которая есть и в дальнейшем будет появляться, Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь США.

"Кто бы ни пришел к власти в США в будущем, для того, чтобы США оставались супердержавой и могли жить в этом мире при конкуренции глобальных сил, особенно со стороны Китая, они нуждаются в союзниках. Многие из этих союзников находятся в Европе, и большинство из них являются членами НАТО. Если Соединенные Штаты выйдут любым путем или в любой форме из усилий Североатлантического альянса по поддержке Украины, это будет означать, что они выстрелят себе в ногу. Именно поэтому мы можем рассчитывать на американскую помощь, несмотря на то, сколько риторики будет появляться вокруг этого в различных тяжелых ситуациях", – сказал президент Финляндии.

Он отметил, что недавно встречался и общался с американскими сенаторами и конгрессменами и все они выразили уверенность, что такая поддержка для Украины будет продолжена.

По мнению Стубба, для того чтобы убедить других союзников в необходимости помогать Украине, достаточно помочь им осознать, что эта война, которую начал Путин, во многих смыслах является также и их войной и что украинцы воюют не только за собственную свободу, но и за защиту ценностей, которые были заложены в основополагающие соглашения Североатлантического альянса еще в 1949 году.

Он выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО и она уже стала частью Альянса, чем нанесла Путину поражение.

"Путин должен понять, что он уже проиграл эту войну. В том смысле, что Украина уже стала страной, которая является частью трансатлантического пространства и Альянса, что трансатлантическое партнерство ближе, чем оно было со времен холодной войны. В том смысле, что Европейский Союз никогда не был таким объединенным за всю свою историю. "Вишенкой на торте" является тот факт, что Финляндия и Швеция стали членами НАТО, в конце концов Украина тоже станет", – подчеркнул финский лидер.

По словам Александра Стубба, Путин добился совершенно противоположного результата от того, какой пытался достичь, начиная войну против Украины. И это должно быть для союзников по НАТО серьезным стимулом для предоставления Украине необходимого финансирования и вооружения, чтобы Путин проиграл эту войну также и на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что потребует у Байдена снять ограничения для Украины на удары по территории России. Он подчеркнул, что Вашингтон должен перестать "заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине".