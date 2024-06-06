'Этого недостаточно': спикер Джонсон заявил, что попросит Байдена снять ограничения для Украины на удары по РФ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не согласен с позицией президента Штатов Джо Байдена об установлении ограничений для Украины на использование американского вооружения. Он считает, что Силам обороны Украины этого мало, чтобы дать отпор российским оккупационным войскам.

Об этом Джонсон сказал в комментарии изданию "Голос Америки" в среду, 5 июня. Спикер подчеркнул, что Вашингтон должен перестать "заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине".

Спикер Палаты представителей добавил, что планирует поднять этот вопрос в разговоре с администрацией Белого дома.

"Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам. Я не соглашаюсь с президентом в этом. Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", – заявил Джонсон.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки разрешили Украине ограниченно бить предоставленным оружием по РФ. Разрешение распространяется только на территории, непосредственно прилегающие к Харьковской области, где в последние недели российские войска перешли границу и оккупировали несколько приграничных территорий. ВСУ теперь могут перехватывать ракеты и авиацию над территорией РФ, бить по военным целям и вести контрбатарейный огонь с другой стороны границы.

Запускать ракеты большой дальности по российским тылам, таким как ATACMS, все еще запрещено.

В то же время представитель Белого дома Джон Кирби накануне отметил, что в Вашингтоне не исключают, что разрешение ВСУ бить вооружением США по территории России может быть расширено. По его словам, это будет зависеть от ситуации на поле боя.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также сказал, что Украина продолжает работу, чтобы расширить зону применения западного оружия на территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госдепе не считают, что разрешение Байдена на ограниченные удары ВСУ по военным целям на территории России может повысить уровень эскалации. Там напомнили, что это ответ на действия российского диктатора Путина.

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