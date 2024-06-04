Будет зависеть от ситуации на поле боя: в США не исключают, что разрешение бить по территории РФ будет расширено

В администрации американского президента Джо Байдена допустили, что разрешение Силам обороны Украины бить вооружением США по территории России может быть расширено. Это будет зависеть от ситуации на поле боя.

Как сказал советник по коммуникациями в сфере нацбезопасности Джон Кирби на брифинге в понедельник, 3 июня, не стоит ожидать, что решение будет принято в ближайшие дни. На уточняющий вопрос, о каких именно расширениях разрешения может идти речь для ВСУ, Кирби добавил, что не хочет забегать заранее "относительно решений, которые еще не были приняты".

"Как вам известно, на каждом шагу этой войны, поскольку война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали и меняли свою поддержку Украины. И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что потребуется украинцам", – сказал Кирби.

Он добавил, что в Вашингтоне понимают призывы президента Украины Владимира Зеленского предоставить больше вооружения и больше возможностей для его использования, и пообещал, что диалог относительно этого будет продолжен.

"Мы и дальше будем вести эти разговоры с украинцами. Безусловно, будем. А приведет ли это к дополнительным изменениям в политике, я не могу сказать сейчас. Но мы не будем отвлекаться от потребностей Украины. И мы будем в дальнейшем пытаться развивать нашу поддержку, в зависимости от развития ситуации на поле боя", – подытожил Кирби.

Напомним, что США на днях разрешили Украине ограниченно бить предоставленным оружием по РФ. ВСУ теперь могут перехватывать ракеты и авиацию еще над территорией РФ, бить по военным целям и вести контрбатарейный огонь по другую сторону границы. Запускать по России ракеты большой дальности, такие как ATACMS, все еще запрещено.

В то же время Нидерланды официально разрешили ВСУ использовать F-16 для ударов по территории России. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заверила, что никаких ограничений на поставку нет.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что разрешение атаковать военные цели за украинско-российской границей – важный и долгожданный шаг партнеров "в правильном направлении". Однако Украина продолжает работу, чтобы расширить зону применения западного оружия на территории РФ.

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