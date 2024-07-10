'Мы все должны быть готовы': в НАТО дали прогноз о продолжительности войны в Украине

Россия сможет выдержать жизнь в условиях военной экономики еще не менее 3-4 лет. Так что западным партнерам Украины придется оказывать Украине поддержку в долгосрочной перспективе.

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И хотя последствия войны для российской экономики будут значительными и ощутимыми, надеяться на то, что война скоро завершится – не стоит. Об этом в ходе саммита НАТО в Вашингтоне заявил один из чиновников Альянса, пишет "Голос Америки".

Он спрогнозировал, что Россия "несомненно" сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики еще минимум 3-4 года, поэтому союзники Украины сосредоточены на том, что им придется снабжать Киев в долгосрочной перспективе.

"В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который, вероятно, в скором времени закончится. Он потребует лет целенаправленных усилий", – цитируют заявление неназванного чиновника корреспонденты "Голоса Америки".

По его мнению, решение Кремля о переводе российской экономики на военные рельсы в долгосрочной перспективе будет иметь очень ощутимые и значительные экономические последствия для РФ. Но ныне россияне соглашаются с образом жизни, навязанным им властью.

Также чиновник Альянса прокомментировал намерения НАТО по созданию командного пункта в немецком Висбадене и то, какой практический результат от этого получит Украина.

"Вместе с оборонно-промышленными обязательствами это обеспечивает стабильные источники поддержки Украины. Это механизм координации, с помощью которого мы будем гарантировать, что Украина получит то, что ей нужно, когда ей это нужно, и обеспечиваем определенную подотчетность, поскольку все мы знаем, что существует длинный список обещаний, а то, что действительно появляется на поле боя, часто отличается от озвученного", – отметил он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, как будет усилена украинская система ПВО. Кроме систем, о намерениях передать которые объявили партнеры в первый день саммита в Вашингтоне, речь идет о "десятках тактических систем ПВО", которые получит Украина в ближайшие месяцы. Также идет работа над несколькими проектами, и вскоре украинцы смогут узнать про некоторые результаты этой работы.