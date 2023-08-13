'Мы знаем, что свобода бесценна, и умеем ее защищать': Зеленский призвал украинцев ежедневно работать на победу

Президент Владимир Зеленский заявил, что будущая победа Украины – это общий результат военных и всех, кто работает ради нашей страны. Он призвал украинский народ быть еще более сплоченным и каждый день показывать результат в защите страны.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в обращении, опубликованном вечером в воскресенье, 13 августа – в конце 536-го дня войны с Россией. Видео обнародовали на канале ОП на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент подчеркнул, что украинский народ чрезвычайно смелый и храбрый и мы точно знаем, что свобода бесценна и умеем ее защищать.

Также украинцы умеют защищать жизнь, отметил украинский лидер.

"И должны помнить, что каждый день должен давать результат в защите Украины. Ни одного бездарно проведенного дня! На фронте, в прифронтовых районах, повсюду в тылу и от каждого – это очень важно! – от каждого дипломатического представительства Украины", – сказал Зеленский.

Он добавил, что диппредставительства также должны работать над получение оружия для защитников Украины, поддержкой нашей страны, юридической ответственностью для российских террористов.

"Украина обязательно победит! Но это будет наш общий результат. Всех, кто воюет и работает ради Украины", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал украинцев, которые забыли о том, что в Украине уже 17 месяцев идет полномасштабная война, "вернуться в реальность". Он отметил, что нашей стране сейчас нужна сила и максимальная сосредоточенность на том, чтобы победить страну-агрессор Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!