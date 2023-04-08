На аэродромах РФ в боевой готовности 12 бомбардировщиков: в Воздушных силах оценили угрозу вражеских атак

По меньшей мере 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупантов находятся в боевой готовности в местах дислокации на территории России. Угроза вражеских ракетных ударов по Украине сохраняется.

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Об этом 8 апреля сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, выступая в эфире национального телемарафона (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ту-95МС – это советский стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который может быть снаряжен ракетами Х-555 (до 6) или Х-101 (до 8 единиц). Эти самолеты уже использовались государством-агрессором для массированных обстрелов нашей территории.

"Никуда не делась дальняя и стратегическая авиация [России], она рассредоточена на разных аэродромах, это самолеты Ту-95, они могут быть готовы к применению ракет", – предупредил Игнат.

Он добавил, что воздушные удары по Украине продолжаются, в последнее время на линии фронта работала тактическая авиация РФ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Британская разведка сообщила, что попытки России разрушить энергосистему Украины провалились. Осенью и зимой российские войска совершали массированные ракетные удары, в частности на объекты энергетической инфраструктуры, однако уже в марте такие атаки стали редкостью.

– С начала большой войны страна-агрессор использовала для бомбардировки Украины порядка 4750 ракет разной дальности. В Forbes заявили, что Россия почти полностью исчерпала запасы своих "Калибров" и Х555/101.

– В ГУР считают, что у Российской Федерации ограничены возможности по изготовлению новых Х-101 и "Калибров". В течение месяца государство-агрессор способно производить около 50 ракет таких типов вместе взятых.

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