Попытки России уничтожить энергосистему Украины провалились: разведка Британии дала прогноз развития событий

Попытки России разрушить энергосистему Украины провалились. Осенью и зимой российские войска совершали масштабные ракетные атаки, в частности на объекты энергетической инфраструктуры, однако уже в марте такие атаки стали редкостью.

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Запуская в ходе атак менее 25 ракет россияне вряд ли нанесут значительный ущерб украинской энергосистеме, энергетики страны продолжают активно восстанавливать поврежденные объекты. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Осенью и зимой Россия периодически совершала массированные ракетные удары по объектам энергетической системы Украины, пытаясь разрушить ее. Однако эти попытки потерпели крах. С начала же марта массированные атаки ракетами стали редкостью, констатировали в МО Британии.

Там также отметили, что Россия продолжает наносить удары меньшего масштаба, используя до 25 ракет. Однако они будут значительно меньше влиять на объединенную энергосистему Украины.

Тем временем украинские энергетики активно восстанавливают объекты, разрушенные или поврежденные российскими ракетами.

"Украинские сетевые операторы продолжают закупать замену трансформаторов и других критических компонентов. Транспортировка и установка этих компонентов является серьезной логистической проблемой, особенно высоковольтных трансформаторов, которые весят не менее 100 тонн. Энергетическая ситуация в Украине, вероятно, улучшится с приходом более теплой погоды. Планирование и подготовка к следующей зиме, скорее всего, уже началась", – спрогнозировали в британском оборонном ведомстве.

Напомним, накануне в британской разведке констатировали, что войска РФ возобновили темп наступления на Бахмут. По данным МО Британии, захватчики имели определенные "успехи" и вероятно продвинулись к центру города и якобы захватили западный берег реки Бахмутка.

В настоящее время ключевой путь поставки Украины – трасса 0506 к западу от Бахмута – вероятно, оказались под серьезной угрозой, констатировали в британской разведке.