На Авдеевском направлении воины ВСУ заманили оккупанта в плен с помощью дрона. Видео

На Авдеевском направлении украинский беспилотник заманил в плен в ВСУ одного из оккупантов. Воины 47 отдельной механизированной бригады заметили россиянина на поле боя, он был озадачен и потерял ориентацию в пространстве.

Видео с оккупантом опубликовали в Telegram-канале бригады. Как стало известно впоследствии, россиянина должны были освобождать "свои" с помощью беспилотника, однако украинский дрон вызвал у него больше доверия, поэтому оккупант решил идти в направлении украинских военных.

Пленному Алексею 47 лет, из которых 22 он провел за решеткой. Ему еще оставалось отбыть определенный срок, но его забрали и привезли на войну, пообещав восстановить его репутацию.

"На плече у него икона, говорит, что верит в Бога. За то, что он пришел убивать украинцев - губернатор заплатил ему 169 тысяч рублей, однако тех денег он не видел, потому что дал карточку своему "товарищу", который должен был ехать в магазин, но тот погиб. Вообще Алексей говорит, что он за мир. Но пока эта нечисть на нашей земле – должны бороться дальше", – сообщает пресс-служба бригады.

Военные отметили важность пополнения обменного фонда для возвращения украинских воинов домой.

Как сообщал OBOZ.UA, пленный наемник российского ЧВК "Редут" ранее объяснял свое участие в боях в Харьковской области плохой оценкой по географии в школе. Он признался, что до попадания в плен не думал, почему Россия решила после Донбасса захватить другие украинские территории.

Напомним, оккупант Александр Джалов на допросе рассказал, что командиры не ставили его подразделению никаких конкретных задач. Захватчики просто сидели в бункере и ждали ВСУ.

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