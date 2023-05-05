На 'Азовстали' в Мариуполе новая 'бавовна': виднеется дым. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе новая "бавовна". Мариупольцы сообщают о взрывах на разрушенной россиянами "Азовстали", после которых над комбинатом в небо взвился дым.

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К "Азовсталь" после "бавовны" помчались автомобили "скорой помощи". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, речь идет не об обстрелах, а о подрыве оккупантов на снарядах, оставшихся на "Азовстали" со времен его героической обороны украинскими воинами.

"Азов-Сталь вновь мстит оккупантам и передает горячий привет Полку "Азов". Праздничная самобавовна оккупантов прямо сейчас. С приятным украинскому уху "музыкальным сопровождением" "скорых". Не останавливайтесь, мразота", – написал Андрющенко.

Он также опубликовал фотографии из оккупированного города. На них видно, как над разрушенным предприятием в небо вздымается дым.

Накануне на "Азовстале" тоже было громко. 4 мая во время разминирования четверо захватчиков взорвались, они были госпитализированы. Двое саперов-оккупантов находились в тяжелом состоянии и имели все шансы превратиться из "300-х" в "200-х".

Напомним, ранее в сети рассказали, как оккупант промывают мозги детям в Мариуполе.

По словам Андрющенко, в школах города для учеников устраивают короткие занятия, которые называют "Разговорами о важном" и которые на самом деле являются ничем иным, как "пятиминутками ненависти". Детям вбивают в мозги вымышленные истории о несуществующей "Великой отечественной", борьбе с "бандеровцами" и "втором фронте, чтобы присоединиться к победителю - СССР".