'Пятиминутки ненависти': в сети рассказали, как оккупанты промывают мозги детям в Мариуполе. Фото

Российские оккупанты продолжают пропагандировать и насильно насаждать "русский мир" на временно захваченных территориях Украины. В Мариуполе, находящемся под оккупацией уже год, захватчики промывают мозги украинским детям.

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Об этом сообщил советник мэра украинского города на Донетчине Петр Андрющенко. В своем Telegram-канале он опубликовал фото с российских "пятиминуток ненависти" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, в школах города учащимся устраивают короткие занятия, которые называют "Разговорами о важном".

Во время них оккупанты и их пособники пересказывают малышам и подросткам историю на российский пропагандистский манер.

"Детям вбивают в мозги вымышленные истории о несуществующей "Великой отечественной", борьбе с "бандеровцами" и "втором фронте, чтобы присоединиться к победителю". Полный набор скрепного "можем повторить" и "деды воевали", – написал Андрющенко.

В то же время он подчеркнул, что мариупольским детям было не очень весело и комфортно слушать пропагандистские выдумки. Это очевидно из реакции детей, которую зафиксировали на фото с "пятиминуток".

"Какая-то проблема с доверием к учителям, которые годы до этого рассказывали иное. Может, российские бомбы были более убедительными по поводу правды чем российская пропаганда?" – отметил советник мэра Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школах временно оккупированного Мариуполя детей заставляют писать письма российским военнослужащим. В качестве примера ученикам раздали пропагандистский текст, в котором диктатор Путин назван "нашим президентом", а Украина, Россия и Беларусь – "единым народом".

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