В Мариуполе школьников заставляют писать благодарственные письма оккупантам, разрушившим город. Фото

В школах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области заставляют писать письма российским военнослужащим. Как пример детям раздали пропагандистский текст, в котором диктатор Владимир Путин назван "нашим президентом", а Украина, Россия и Беларусь – "единым народом".

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Там также говорится о "неонацистской нечисти" и том, что оккупанты якобы воюют "ради мира". Соответствующее фото 2 мая опубликовал в Telegram советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он сообщил, что такие благодарственные письма военным преступникам должны написать ученики старших классов. Учителя приказали, чтобы послания были готовы уже до завтра (3 мая). В школе их соберут и передадут дальше.

"У этого дна дна нет", – возмутился советник городского главы.

В тексте-примере несовершеннолетним советуют написать, что они "поддерживают нашего президента" (то есть Путина) и их родственники тоже участвуют в "специальной военной операции".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Google обновил спутниковые снимки Мариуполя на картах. Теперь каждый может воочию увидеть, во что Россия превратила город, в котором до начала полномасштабного вторжения жили 500 тыс. человек.

– Ранее стало известно, что оккупанты в Мариуполе начали рыть окопы и устанавливать огневые точки прямо посреди свалки. Захватчики боятся контрнаступления Сил обороны Украины.

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