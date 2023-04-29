"Когда-то там жило почти полмиллиона человек": Зеленский показал, что оккупанты сделали с Мариуполем. Видео

Google обновил спутниковые снимки Мариуполя на картах Теперь каждый может воочию увидеть, во что Россия превратила город, в котором до начала полномасштабного вторжения жили почти 500 тысяч человек.

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С приходом "русского мира" город превратился в мертвую пустошь, там практически не осталось уцелевших зданий. Видео с шокирующими подтверждениями преступлений России против Украины на примере Мариуполя опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мариуполь. Когда-то там жило почти полмиллиона человек. А сейчас почти не осталось целых домов. Государство-террорист сделало все, чтобы убить этот город. Более чем на 90% Мариуполь разрушен", – отметил глава государства.

В опубликованном им видео – жуткие спутниковые снимки, сделанные с марта 2022 года по сей день, демонстрирующие масштабы разрушений в городе Марии. Там, где в 2021 году бурлила жизнь, ныне – мертвые руины и братские могилы безвинно убитых мариупольцев.

Google дает возможность каждому воочию увидеть, что Россия сделала с Мариуполем и сравнить их с тем, каким был город до прихода "освободителей".

Эти кадры станут еще одним доказательством того страшного преступления, которое РФ совершала и продолжает совершать против украинского народа.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Мариуполе начали рыть окопы и устанавливать огневые точки прямо посреди свалки. Очевидно, захватчики боятся контрнаступления Сил обороны Украины и готовятся к нему "без паники".

Также сообщалось, что Google обновил спутниковые снимки Мариуполя: на них виден масштаб разрушений и новые массовые захоронения. По мнению советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, это могут быть кладбища военных РФ.