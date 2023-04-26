Google обновил спутниковые снимки Мариуполя: на них виден масштаб разрушений и новые массовые захоронения

В первые месяцы полномасштабной войны российская террористическая армия стирала Мариуполь с лица земли. Оккупанты сбрасывали на город, в котором оставались десятки тысяч мирных жителей, авиабомбы и ракеты.

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В результате преступных действий россиян некоторые районы временно оккупированного города перестали существовать. Новые спутниковые снимки Google показывают масштабы преступлений путинской армии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме разрушенных зданий и домов, на спутниковых снимках заметны новые массовые захоронения. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, судя по истории разрушений, спутниковые фото сделаны в разные дни после середины марта 2022 года.

Он отметил, что карты всех кладбищ Мариуполя были тщательно проработаны, в результате чего обнаружены новые секторы массовых захоронений на Новотроицком кладбище. Андрющенко отметил, что эти секторы по размеру визуально больше, чем братские могилы в селе Виноградное и поселке Мангуш.

Также он добавил, что Новотроицкое кладбище было достаточно долго закрыто и находилось под контролем оккупантов. Поэтому выяснить, кого и в какой период там похоронили, на данный момент невозможно.

Кроме того, снимки Google показали масштабы разрушений драмтеатра, на который россияне сбросили авиабомбу и убили сотни человек. Однако стоит отметить, что спутниковые фотографии, вероятно, были сделаны еще в 2022 году, ведь несколько месяцев назад оккупанты полностью снесли руины театра и погребли погибших под тоннами железобетона.

На спутниковых фотографиях также отчетливо видно разрушенное предприятие "Азовсталь", на котором украинские воины до последнего держали оборону города. Большинство цехов металлургического комбината пробиты сотнями вражеских снарядов.

Спустя год войны ни для кого не секрет, что российские войска практически полностью уничтожили богатый и процветающий Мариуполь. Новые спутниковые снимки в других масштабах показывают геноцид, который россияне совершают в Украине.

Некоторые районы с частными домами после прихода "русского мира" просто перестали существовать. Вместо домов там теперь стоят обгоревшие разрушенные стены.

Ранее сообщалось, что российские террористы погрузили временно оккупированный Мариуполь в средневековье. Прямо посреди улиц города оккупанты режут баранов и устраивают стихийную торговлю. Более того, в городе растет количество граждан России, которых завозят для разных работ.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине могут начать мобилизацию местных мужчин. Соответствующий указ о двух волнах так называемого призыва в ряды захватнических войск РФ выдал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Как сообщал OBOZREVATEL, местным властям временно оккупированного Мариуполя удалось подтвердить смерть более 20 тысяч жителей города – это только предварительные цифры, которые отображают примерную статистику на начало полномасштабного вторжения. Реальное количество жителей Мариуполя, которых не стало из-за полномасштабной российской войны, намного выше.

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