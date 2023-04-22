Режут баранов на улицах и разводят стихийную торговлю: в сети рассказали, что принесли в Мариуполь оккупанты. Видео

Российские террористы погрузили временно оккупированный Мариуполь в средневековье. Прямо посреди улиц города россияне режут баранов и устраивают стихийную торговлю.

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Более того, в городе растет количество граждан России, которых завозят для разных работ. Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За время российской оккупации в Мариуполе существенно изменился этнический состав населения. Захватчики привозят в разрушенный город преимущественно представителей нацменьшинств России - бурятов или жителей отдаленных глубинок.

Кроме того, в одном из дворов представители этих национальных меньшинств устроили резню баранов. Прямо посреди дня, не обращая внимания на жителей, среди которых есть дети, буряты убивают животных.

Также местные жители недовольны стихийной торговлей, грязью и вонью в Мариуполе. Оккупационная так называемая "администрация" игнорирует все жалобы людей, а вопросами санитарии и благоустройства в Мариуполе вообще никто не занимается.

"Мариупольцы помнят, как под украинским флагом внедрялись новые подходы и высокие стандарты. Теперь "освободители" принесли "русский мир" с его бесправием и беспорядком. Но это не на долго! Верим в ВСУ и победу", – говорится в сообщении горсовета.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине могут начать мобилизовать местных мужчин. Соответствующий указ о двух волнах так называемого призыва в ряды захватнических войск РФ выдал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает превращать разбомбленный и временно оккупированный Мариуполь в пустыню. Поврежденные многоэтажки захватчики сносят целыми микрорайонами.

Как сообщал OBOZREVATEL, местным властям временно оккупированного Мариуполя удалось подтвердить смерть более 20 тысяч жителей города – это только предварительные цифры, которые отображают примерную статистику на начало полномасштабного вторжения. Реальное количество жителей Мариуполя, которых не стало из-за полномасштабной российской войны, намного выше.

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