"Цифра очень осторожная": Бойченко рассказал, сколько мирных жителей могли погибнуть в Мариуполе

Местным властям временно оккупированного Мариуполя удалось подтвердить смерть более 20 тысяч жителей города – это только предварительные цифры, которые отображают примерную статистику на начало полномасштабного вторжения. Реальное количество жителей Мариуполя, которых не стало из-за полномасштабной российской войны, намного выше.

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Законный мэр Мариуполя Вадим Бойченко в разговоре с "Радио Свобода" сообщил, что раньше в городе проживало примерно 500 тысяч человек. 24, 25, 26 февраля 2022 года люди еще могли относительно безопасно выезжать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Были организованы дополнительные поезда, но они уезжали менее чем на 50% загружены. Однако, по подсчетам Бойченко, чуть более 100 тысяч населения в этот период все же уехало.

"Остались в городе где-то в окружении 400 тысяч... А потом в этих трудных условиях с 13 марта [они] начали выезжать, так до 20 мая и происходило", – вспомнил городской глава.

Эвакуация не работала системно, но до 30 сентября некоторые люди смогли покинуть город. Уже после российского обстрела пункта пересечения через Васильевку все остановилось.

"И если едут сегодня, то через Россию, Европу в Украину. Таким образом, еще дополнительно более 100 тысяч уехало. И сегодня около 200 тысяч местного населения находится на территории государства Украина (подконтрольной Киеву. – Ред.)", – сообщил мэр.

Он отметил, что пока законная власть Мариуполя имела возможность работать – например, первый заместитель мэра Михаил Когут работал до почти конца марта – им "удавалось считать, сколько погибло людей".

"По официальным нашим подтвержденным данным, это более 20 тысяч населения погибло. Это то, что нам удавалось считать. Мы сначала пробовали и записывать это. Потом уже не было такой возможности. Потому что был очень плотный огонь. Очень плотный, потому что они использовали авиацию и корабли вошли в Азовское море", – сказал Бойченко.

Он назвал цифру очень осторожной, она будет пересматриваться, потому что каждого второго здания в городе не существует – можно говорить, что оккупанты снесли с лица земли 50% Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Мариуполе снос домов, разрушенных оккупантами, происходит целыми улицами и районами. Даже местные коллаборанты не верят в то, что на месте руин захватчики построят хоть что-то.

– План сноса домов в Мариуполе захватчики разработали в июле. Они молчат про то, что именно российская армия не оставила в городе живого места.

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