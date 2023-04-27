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"Это могут быть кладбища военных РФ": Андрющенко указал на нюанс с новыми захоронениями в Мариуполе

Алексей Лютиков
War
2 минуты
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'Это могут быть кладбища военных РФ': Андрющенко указал на нюанс с новыми захоронениями в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе благодаря спутниковым снимкам Google Maps были обнаружены новые массовые захоронения. По предварительным данным, там могут быть похоронены российские оккупанты.

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При этом для выяснения количества захоронений и время, когда они были сделаны, нужно провести дополнительную работу. Об этом в эфире "Свобода.Утро" рассказал советник мэра Мариуполя Петро Андрющенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, время появления новых массовых захоронений не совпадает с периодом эксгумации погибших, когда оккупанты собирали по улицам захваченного города тела убитых людей. Андрющенко допустил, что в тех могилах могут быть похоронены россияне.

"У нас есть такая гипотеза, что это могут быть могилы не мариупольцев. Потому что россияне должны были где-то хоронить своих убитых оккупантов. И вполне вероятно, что это оно. Поэтому нужно выяснить определенные детали, нам для этого понадобится не менее недели", – рассказал Андрющенко.

Кроме того, он добавил, что с середины 2022 года кладбище, на котором обнаружили новые захоронения, было закрыто для посещения и охранялось захватчиками. Однако период, когда были сделаны новые спутниковые снимки не совпадает с периодом, когда массово хоронили убитых россиянами жителей Мариуполя.

"Это могут быть кладбища военных РФ": Андрющенко указал на нюанс с новыми захоронениями в Мариуполе

Напомним, новые спутниковые снимки Google показывают масштабы преступлений путинской армии. В результате преступных действий россиян некоторые районы временно оккупированного города перестали существовать.

Ранее сообщалось, что российские террористы погрузили временно оккупированный Мариуполь в средневековье. Прямо посреди улиц города оккупанты режут баранов и устраивают стихийную торговлю. Более того, в городе растет количество граждан России, которых завозят для разных работ.

Как сообщал OBOZREVATEL, местным властям временно оккупированного Мариуполя удалось подтвердить смерть более 20 тысяч жителей города – это только предварительные цифры, которые отображают примерную статистику на начало полномасштабного вторжения. Реальное количество жителей Мариуполя, которых не стало из-за полномасштабной российской войны, намного выше.

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