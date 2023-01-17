''На Бахмутском направлении идут тяжелые бои'': украинские пограничники показали новое видео из самой горячей точки фронта

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупационными войсками. Особенно тяжелые столкновения с врагом происходят на Бахмутском направлении.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram. Бойцы-пограничники показали, что сейчас происходит на самом горячем участке фронта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На ролике слышно, как вокруг непрерывно раздаются выстрелы и взрывы. Когда вражеский снаряд прилетает совсем рядом, наши воины в ту же секунду падают на землю, чтобы спастись от осколков.

"Если кто-то думает, что мы не боимся – он ошибается. У нас тоже есть страхи. Но мы конвертируем свой страх в ярость и ненависть к врагам", – рассказал пограничник, который воюет на Бахмутском направлении.

Город Бахмут и приближенные к нему населенные пункты стали настоящей крепостью, которая не дает захватчикам продвинуться дальше и не дает воплотить в жизнь их планы по захвату всей Донетчины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупационные войска бросают значительные силы на попытку захватить Бахмут на Донетчине. Также российские террористы атакуют другие населенные пункты на востоке Украины.

– Украинские пограничники выбили из Бахмута штурмовой взвод российских оккупантов. В результате враг потерял 12 человек убитыми и около 17 ранеными.

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