На Бахмутском направлении погиб воин бригады 'Эдельвейс' с Тернопольщины. Фото

В боях за Украину на востоке погиб военнослужащий Игорь Бескоровайный из Тернопольской области. Он служил стрелком-гранатометчиком в рядах легендарной бригады "Эдельвейс".

Защитнику навеки осталось 38 лет. О тяжелой потере сообщили в Скориковской объединенной территориальной громаде.

Игорь Михайлович Бескоровайный, 1986 года рождения, был из села Токи Тернопольского района (бывший Подволочисский). Он защищал Родину с декабря 2022-го.

Старший солдат зенитного артиллерийского взвода 10-й отдельной горно-штрумовой бригады "Эдельвейс", мужественный воин был стрелком-гранатометчиком. В ноябре прошлого года приказом Главнокомандующего ВСУ награжден почетным нагрудным знаком "Крест Храбрых".

Погиб защитник 10 апреля от ранений, полученных в боях на Бахмутском направлении. У него остались родители и сестра.

Бывший глава Тернопольской ОГА Степан Барна, который с началом полномасштабного вторжения защищает Украину, рассказал, что ранее служил с Игорем в одном подразделении ударных беспилотных авиационных систем мотопехотного батальона 10-й ОГШБр.

"Самые тяжелые потери – это потери побратимов… Война не выбирает. Жестокая и безжалостная уносит лучших из нас… Добрый, настоящий, смелый, отважный. Игорю Бескоровайному было 38 лет. Вечная память Герою… Отомстим!" – нависал он.

О месте и времени встречи траурного кортежа погибшего и прощания с погибшим военным будет сообщено дополнительно.

"Искренне сочувствуем семье Героя. Скорбим вместе с вами. К сожалению, словами не залечить в больном сердце матери, отца, сестры, всех родных болезненную рану потери. Пусть душа погибшего обретет вечный покой, а Господь примет, где праведные покоятся!" – отметили в общине.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, на фронте погиб 32-летний воин Петр Тененский из Тернопольской области. Он служил с первых дней полномасштабной войны, исполнял обязанности механика-водителя танкового взвода во рту огневой поддержки.

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