На берегу Тисы нашли тело еще одного утопленника: сколько жизней унесла река

На берегу реки Тиса было обнаружено тело еще одного мужчины, пытавшегося нелегально пересечь границу Украины. Погибшего обнаружили пограничники Румынии со своей стороны границы.

Об этом сообщили в ГПСУ. "Еще одно тело человека обнаружили на берегу Тисы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший мужчина среднего возраста с признаками длительного пребывания в воде.

Тело было обнаружено пограничниками Румынии с их стороны границы. Они и сообщили украинским коллегам об этом инциденте.

Личность погибшего устанавливают, поскольку при нем не было найдено никаких документов.

С начала полномасштабного российского вторжения это уже 25-й летальный случай на речном участке границы во время его незаконного пересечения.

"Мы снова призываем граждан избегать подобных рисков и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье!" – отметили в ГПСУ.

Напомним, житель Ивано-Франковской области за пять тысяч долларов США купил поддельные документы, чтобы попасть в Молдову. Ухилянта разоблачили работники Белгород-Днестровского отряда на контрольном посту "Маяки".

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанным украинцам, которые не сообщат ТЦК и СП об изменении места жительства, могут угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме около 25 тысяч гривен.

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