На берегу Тисы нашли тело еще одного утопленника: сколько жизней унесла река
На берегу реки Тиса было обнаружено тело еще одного мужчины, пытавшегося нелегально пересечь границу Украины. Погибшего обнаружили пограничники Румынии со своей стороны границы.
Об этом сообщили в ГПСУ. "Еще одно тело человека обнаружили на берегу Тисы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что погибший мужчина среднего возраста с признаками длительного пребывания в воде.
Тело было обнаружено пограничниками Румынии с их стороны границы. Они и сообщили украинским коллегам об этом инциденте.
Личность погибшего устанавливают, поскольку при нем не было найдено никаких документов.
С начала полномасштабного российского вторжения это уже 25-й летальный случай на речном участке границы во время его незаконного пересечения.
"Мы снова призываем граждан избегать подобных рисков и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье!" – отметили в ГПСУ.
Напомним, житель Ивано-Франковской области за пять тысяч долларов США купил поддельные документы, чтобы попасть в Молдову. Ухилянта разоблачили работники Белгород-Днестровского отряда на контрольном посту "Маяки".
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