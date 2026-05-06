На борту 213 отметок сбитых дронов: The New York Times показал сюжет о работе пилотов Ан-28, которые охотятся на 'Шахедов'. Видео

Украинские пилоты используют самолет Ан-28 для уничтожения российских ударных дронов "Шахед". Материал американских репортеров показал работу добровольческого экипажа, который охотится на беспилотники над территорией Украины.

Видео дня

Журналисты издания The New York Times провели съемку непосредственно на борту самолета и пообщались с членами экипажа. В сюжете отмечается, что на фюзеляже самолета нанесено 213 отметок сбитых дронов, а сам самолет был переоборудован из старого гражданского борта для прыжков с парашютом.

Один из участников команды говорит: "Это все дроны, которые вы сбили? – Да, и мы даже ведем подсчет по каждому вылету".

Экипаж состоит из добровольцев, которые не проходят военную службу, но работают в координации с силами противовоздушной обороны. Они постоянно находятся на дежурстве вблизи полевого аэродрома и могут получить команду на вылет в любой момент.

Один из членов экипажа, Валерий Слипкан, живет прямо на территории аэродрома уже девять месяцев. После гибели сына в начале полномасштабного вторжения он переехал туда и начал переоборудовать самолет для боевых задач. В команде он единственный имеет боевой опыт.

Другие члены экипажа – также добровольцы. Например, второй пилот Тимур ранее был чемпионом мира по высшему пилотажу. После начала войны он продал бизнес и вложил средства в создание собственного проекта воздушных перехватчиков.

Охота на цели

Самолет оснащен пулеметом американского производства, который может совершать до 3000 выстрелов в минуту. Это примерно 50 выстрелов в секунду. Экипаж использует его для поражения дронов во время полета.

В сюжете объясняется, что уничтожение одного беспилотника обходится примерно в 500 долларов. При этом сами дроны типа "Шахед" стоят десятки тысяч долларов, а ракеты противовоздушной обороны – еще дороже, иногда миллионы.

Пилоты подчеркивают, что пытаются сбивать дроны только над незаселенными территориями. Иногда приходится сопровождать цель несколько минут, пока она не покинет опасную зону. Один из членов экипажа говорит: "Иногда мы ведем его пять или семь минут, чтобы не подвергать людей риску".

Ночные дежурства

Экипаж находится в состоянии постоянной готовности. Сигналы о запуске дронов могут поступать в любое время, часто ночью. Например, в сюжете показан момент, когда в час ночи команда получает сообщение о запуске беспилотников и срочно отправляется на аэродром.

Однако не каждый вызов завершается вылетом. Иногда после подготовки поступает команда оставаться в режиме ожидания. Это может повторяться несколько раз за ночь. По словам пилотов, такая неопределенность изматывает, но они воспринимают это как часть работы.

"Я постоянно напоминаю себе, что если мы не летим – значит, нет массированной атаки", – говорит один из них.

Масштаб угрозы

В материале отмечается, что Россия ежемесячно запускает тысячи ударных дронов по гражданским городам Украины. Часть из них удается уничтожить, однако системы противовоздушной обороны не могут перехватить все цели.

При этом даже сотни сбитых дронов остаются лишь небольшой долей от общего количества запусков. Но пилоты считают свою работу важной и рассматривают этот формат как возможную модель для масштабирования.

Тимур отмечает, что планирует расширять флот таких самолетов. Он убежден, что даже в современной войне человеческий фактор остается важным. И добавляет, что лично для него принципиально уничтожать именно технику, а не людей: "Я точно предпочитаю уничтожение машин".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские силы противовоздушной обороны все чаще применяют нестандартные решения для борьбы с дронами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!