На БПЛА выделено $255 млн: Умеров сказал, какие дроны получит Украина благодаря помощи от Великобритании

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что из средств, которые Великобритания выделила в качестве оборонной помощи нашей стране, 200 млн фунтов (около $255 млн) пойдет на производство дронов для армии. Всего страна выделила 2,5 млрд фунтов.

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Как сообщил Умеров на своей странице в Facebook в пятницу, 12 января, в частности деньги пойдут на производство разведывательных, дальнобойных и морских БПЛА.

"Это будет самая большая поставка дронов для Украины среди всех стран", – отметил глава оборонного ведомства.

Напомним, что во время визита в Киев 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине самого большого пакета оборонной помощи с начала войны – 2,5 млрд фунтов стерлингов.

В пакет войдут тысячи снарядов, ракеты, подготовка украинских военных. В частности, он отметил, что 200 миллионов фунтов выделят на новые дроны.

"2,5 миллиарда фунтов, больше ракет, сотни тысяч снарядов, подготовка для тысяч украинских воинов, 200 миллионов фунтов будет выделено на сотни тысяч новых дронов", – сказал британский премьер.

Ранее президент Владимир Зеленский обещал улучшить логистику и производство отечественных дронов. В частности, он отметил, что Украина планирует изготовить миллион дронов в следующем году.

Ранее сообщалось, что применение морских дронов указывает путь в борьбе Украины с РФ. Идея состоит в дополнении западного вооружения украинским, включая инновационные системы, и создании при помощи беспилотников и дальнобойных ракет реальной угрозы, чтобы добиться "содержательных переговоров" с Москвой к 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что планы по производству около миллиона дронов в течение 2024 года вполне достижимы. Однако даже такого внушительного количества будет мало для всей линии фронта.

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